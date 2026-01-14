14 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak diziler ve yeni bölümler belli oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin akşam kuşağında yayınlayacağı yapımlar merak edilirken, hangi dizilerin yeni bölümüyle ekrana geleceği ve gün boyunca yayınlanacak programlar netleşti.

Televizyon dizilerini yakından takip eden izleyiciler 14 Ocak 2026 Çarşamba TV yayın akışı netleşti. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’de ekrana gelecek yapımlar belli olurken, hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı da araştırılıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DİZİLERİ

Çarşamba akşamları televizyon ekranlarında güçlü yapımlar yer alıyor. Kanal D’de son dönemin dikkat çeken dizilerinden Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler izleyici karşısına çıkıyor. ATV cephesinde tarihi dizi Kuruluş Orhan, TV8’de ise her zamanki gibi yarışma programı Survivor 2026 akşam kuşağında ekranlarda olacak.

Çarşamba günü hangi diziler var? 14 Ocak TV yayın akışı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR?

14 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek diziler yayın akışında netleşti. Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan, bu akşam yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

14 OCAK TV YAYIN AKIŞI

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:15 Uzak Şehir

TRT 1 Yayın Akışı

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya

22:00 3'te 3

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Orhan

00:20 ABİ

Show TV Yayın Akışı

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Lohusa

22:15 Çılgın Joe

00:15 Rüya Gibi

Star TV Yayın Akışı

07:00 Aramızda Kalsın

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:15 Bittin Sen

NOW TV Yayın Akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Sahtekarlar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Erdal ile Ece

22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

01:30 Çifte Milyon

TV8 Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

