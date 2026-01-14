Çarşamba günü hangi diziler var? 14 Ocak TV yayın akışı
14 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak diziler ve yeni bölümler belli oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin akşam kuşağında yayınlayacağı yapımlar merak edilirken, hangi dizilerin yeni bölümüyle ekrana geleceği ve gün boyunca yayınlanacak programlar netleşti.
Televizyon dizilerini yakından takip eden izleyiciler 14 Ocak 2026 Çarşamba TV yayın akışı netleşti. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’de ekrana gelecek yapımlar belli olurken, hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı da araştırılıyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DİZİLERİ
Çarşamba akşamları televizyon ekranlarında güçlü yapımlar yer alıyor. Kanal D’de son dönemin dikkat çeken dizilerinden Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler izleyici karşısına çıkıyor. ATV cephesinde tarihi dizi Kuruluş Orhan, TV8’de ise her zamanki gibi yarışma programı Survivor 2026 akşam kuşağında ekranlarda olacak.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR?
14 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek diziler yayın akışında netleşti. Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan, bu akşam yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
14 OCAK TV YAYIN AKIŞI
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Uzak Şehir
TRT 1 Yayın Akışı
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya
22:00 3'te 3
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 ABİ
Show TV Yayın Akışı
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Lohusa
22:15 Çılgın Joe
00:15 Rüya Gibi
Star TV Yayın Akışı
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Bittin Sen
NOW TV Yayın Akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Erdal ile Ece
22:30 Halef: Köklerin Çağrısı
01:30 Çifte Milyon
TV8 Yayın Akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı