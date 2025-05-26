Uzaya gidiyorlar! Güneş Sistemi'yle ilgili heyecan verici yolculuk

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Mayıs 2025 18:56 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 19:03 - Güncelleme:

Çin; bir asteroid, bir de asteroid uygusunu incelemek üzere uzaya gidiyor. Bu gök cisimlerinin incelenmesinin küçük uzay objelerinin kompozisyonu, yapısı ve evrimine dair sağlayacağı yeni verilerle Güneş Sistemi'nin anlaşılmasındaki boşlukların giderilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Çin, uzaya yönelik yatırım ve araştırmalarına devam ediyor. Çin Uzay Ajansından yapılan açıklamaya göre, keşif aracı, Dünya'ya yakın "2016HO3" asteroidinden numune toplayacak ve Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında "311P" uydusunu inceleyecek. HEYECAN VERİCİ KEŞİF 29 MAYIS'TA BAŞLIYOR Tienvın-2 keşif aracı, 29 Mayıs'ta " Long March-3B Y110" roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatılacak. 2016 yılında ABD'nin Hawaii eyaletindeki Pan-STARRS Teleskobu tarafından keşfedilen 2016HO3 asteroidi, Dünya'dan milyonlarca kilometre uzakta olmasına rağmen yarı-uydu özelliği gösteriyor. İlgili Haber NASA'dan şaşırtan güncelleme: ‘Şehir katili’ Asteroidin çarpma olasılığı değişti! AMAÇ GÜNEŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLERİ ORTAYA ÇIKARMAK 2013 yılında Amerikalı gökbilimciler tarafından keşfedilen 311P uydusu ise ana asteroid kuşağında yer alsa da hem asteroid hem uydu özellikleri gösteren bir anomali olarak biliniyor. Bu gök cisimlerinin incelenmesinin küçük uzay objelerinin kompozisyonu, yapısı ve evrimine dair sağlayacağı yeni verilerle Güneş Sistemi'nin anlaşılmasındaki boşlukların giderilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş