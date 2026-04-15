Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Aysel Çalık Ortaokulunda düzenlenen silahlı saldırı ardından açıklamalarda bulundu. Vali Ünlüer, yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi. Peki, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer kimdir?

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer 1964 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.



Kaymakam Adaylığını 1989-1992 yılları arasında Erzurum’da yapan Vali Mükerrem Ünlüer, bir yıl süreyle İngiltere’de eğitim aldı. Amasya Taşova ve Bursa Keles ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Sırasıyla Isparta Gelendost, Artvin Yusufeli, Elazığ Palu ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 17 Ağustos 1999 Kuzey Marmara depreminde Sakarya Vali Yardımcılığı ve Ferizli Kaymakamlığını eş zamanlı olarak yürüttü.

2003-2007 İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2007-2012 Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı ve 2012-2013 İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevlerini yaptı.

Görevi süresince 26 gün süreyle Japonya-Kobe’de afet yönetim eğitimine ve İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu çok sayıda Mülki İdare seminerlerine katıldı. Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde “Yeni yönetim anlayışı ve mülki idareye yansımaları” adlı teziyle lisansüstü eğitimini tamamladı. Görev yaptığı süre içerisinde 9 takdirname, 1 teşekkür belgesi alan Vali Ünlüer, 2 kez de maaş ödülü ile ödüllendirildi.

2 Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Bayburt Valiliği görevine atanan Vali Ünlüer, 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 No’lu müşterek kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcılığına atandı. 7 Mart - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini asaleten yürüten Vali Ünlüer, 28 Haziran 2017 tarihine kadar Müsteşar Yardımcılığı görevini yaptıktan sonra merkez valiliğine getirildi.

Vali Ünlüer, 10 Ağustos 2023 tarih ve 32275 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 09/08/2023 tarihli ve 2023/376 atama kararı ile Kahramanmaraş Valisi olarak atanmıştır.

Vali Mükerrem ÜNLÜER, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

