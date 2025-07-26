PKK hükümlüsü Veysi Aktaş, 31 yıl cezaevinde kaldıktan sonra İmralı’dan tahliye edildi. PKK’nın üst düzey yöneticiliğini yapan Aktaş, “çözüm süreci” döneminde birtakım roller üstlendi. Peki, Veysi Aktaş kimdir, suçu neydi? İşte Veysi Aktaş’ın özgeçmişi...

PKK hükümlüsü Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay boyunca cezaevinde kaldıktan sonra İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tahliye edilmesiyle kamuoyunun dikkatini çeken önemli isim. Terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden biri olarak 1994 yılında tutuklanan Aktaş, özellikle 2013-2015 yılları arasında yürütülen “çözüm süreci” döneminde İmralı’ya sevk edilmesiyle gündeme geldi.

Terör Örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakın çevresinde yer aldığı bilinen Veysi Aktaş’ın kim olduğu, geçmişi ve tahliye süreci merak ediliyor.

VEYSİ AKTAŞ KİMDİR, SUÇU NEYDİ?

Veysi Aktaş, 1994 yılında “devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. PKK’nın üst düzey yöneticilerinden biri olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Aktaş, örgütün farklı kademelerinde çeşitli roller üstlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldığı sırada PKK’ya katıldığı bilinen Aktaş, 1994’ten itibaren çeşitli cezaevlerinde tutuldu. Veysi Aktaş, 2013-2015 yılları arasında Türkiye’de yürütülen “çözüm süreci” sırasında, Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran'la birlikte İmralı’ya gönderildi. Bu süreçte Öcalan’ın sekreterya ekibinde görev aldı ve İmralı’daki görüşmelerde önemli bir rol oynadı. 2015 yılında Kırıkkale Cezaevi’nden İmralı’ya nakledilen Aktaş, bu tarihten itibaren İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuldu.

VEYSİ AKTAŞ NE ZAMAN TAHLİYE EDİLDİ?

Veysi Aktaş, 30 yıllık cezasını 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak tamamladı. Ancak İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla tahliyesi önce bir yıl, ardından üç ay ertelendi.

Aktaş, 25 Temmuz 2025 tarihinde 31 yıl 3 ay süren hapis cezasının tamamlanmasının ardından İmralı Cezaevi’nden tahliye edilerek serbest bırakıldı.