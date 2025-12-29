Yalova'da şehit olan polis memuru Turgut Külünk kimdir?
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit edilen isimler belli oldu. Turgut Külünk 'ün şehit edilen üç isimden biri olduğu öğrenildi. Peki, Yalova'da şehit olan polis memuru Turgut Külünk kimdir?
Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada polis memuru Turgut Külünk şehit düştü. 50 yaşındaki polis memurunun şehadet haberi, Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Külünk’ün cenaze programının ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtildi.
