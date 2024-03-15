Yan Oda dizisi nerede çekiliyor, hangi semt?

Yan Oda dizisi İstanbul'da Beşiktaş, Galata gibi semtlerde çekiliyor. Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Yan Oda dizisi hakkındaki konular araştırılıyor. Yan Oda dizisi konusu ve oyuncuları merak edilmekte. İşte, detaylar...

Star TV'de yeni başlayan Yan Oda dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı araştırılmakta. İstanbul'da çekilen dizinin hangi semtlerde sahnelerinin olduğu hayranları tarafından merak ediliyor.

YAN ODA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yan Oda dizisi İstanbul'da geçiyor. Diziden sahnelerde Beşikta, Galata gibi yerlerde sahnelerin olduğu görüldü.

YAN ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sevgi, kariyeri düşüşte olan bir sunucudur. Önde gelen iş adamlarından olan Fikret ile ani bir şekilde evlenir ve kızı Şelale annesi Cevale ve kızkardeşi Selda ile birlikte Fikret'in yanına taşınır. İki farklı ailenin bir araya gelmesiyle çatışmalar ortaya çıkar.

YAN ODA DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Caner Cindoruk

Şevval Sam

Melek Baykal

Onur Seyit Yaran

Nazan Kesal

Derya Pınar Ak

Bülent Polat

Nezaket Erden

Mehmet Bilge Aslan

İrem Kübra Bakırtaş

Nilsu Yılmaz

Samet Kayhan Kuyucu