Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, nasıl sorgulanır? 2025 Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı sorgulama!

Yaşlı ve engelli aylığı, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Yardım programı için olan vatandaşlar, 2025 Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı sorgulamasını e-devletten yapabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yaşlı ve engelli aylığı mayıs ayı ödemesi merak ediliyor. Yaşlı ve engelli bireylerin sosyal güvenceleri yoksa veya yeterli gelirleri bulunmuyorsa, devlet tarafından belirli şartlar altında yaşlılık ve engelli aylığı bağlanıyor.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda mayıs ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI NASIL SORGULANIR?

Nisan ayı için 3,51 milyar lira yaşlı aylığı, 2,79 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldı. Hak sahibi vatandaşlar, e-devlet üzerinden yaşlı ve engelli maaşlarının yattıklarını sorgulayabilir.

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YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Yaşlı ve engelli aylığı, memur maaşlarına yapılan zam ile belirleniyor. Buna göre 2025 yılı itibarıyla yaşlı aylığı yaklaşık 4 bin 664 TL olarak belirlendi.

Engelli aylığı:

%40-69 arası engelliler için yaklaşık 3 bin 723 TL,

%70 ve üzeri engelliler için yaklaşık 5 bin 584,91 TL oldu.