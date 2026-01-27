TV8 ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'n yeni yarışmacısı Cemile Elitop dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu kapsamda yarışmanın sıkı takipçileri "Yemekteyiz Cemile kimdir?" sorusunu gündeme taşıdı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının öne çıkan isimlerinden biri olan Cemile Elitop, tadımlarda yaptığı yorumlarla izleyicilerin ilgisini çekti. Haftanın beşinci gününde yarışacak olan Cemile Elitop'un kim ve nereli olduğu, ne iş yaptığı programla beraber merak konusu oldu.

CEMİLE ELİTOP KİMDİR?

Cemile Elitop, Zuhal Topal'la Yemekteyiz''de 26-30. haftasında yarışmacıları arasında bulunuyor. 30 Ocak 2026 Cuma günü yarışacak olan Elitop, iddialı tavırlarıyla kısa sürede gündem oldu.

Yemekteyiz Cemile kimdir? Zuhal Topalla Yemekteyizde Cemile Elitopun hayatı merak ediliyor

Yarışmaya Pendik'ten katılan Cemile Elitop, aslen Kırıkkalelidir. 17 yıllık evlidir ve 3 çocuğu vardır. Ev hanımı olan Elitop'un eşi ise askeri personeldir.

Cemile'nin "Okumadık, aşka kapıldık" ifadelerinin üzerine yarışmacının sunucusu Zuhal Topal Okuyabilirsin, çok geç değil" diyerek destek verdi. Bunun üzerine Cemile, YKS'ye girdiğini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası