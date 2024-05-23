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Yeni uygulama ile beraber "kaza tespit tutanağı" artık e- Devlet aracılığıyla yapılabilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni uygulama ile beraber &quot;kaza tespit tutanağı&quot; artık e- Devlet aracılığıyla yapılabilecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

e-Devlet uygulamasına gelen yeni uygulama ile beraber sürücüleri sevindiren haber geldi. Kaza tespit tutanağı artık online olarak, kağıt gerekmeden yapılabilecek. Vatandaşları sevindiren yeniliğin ardından ise kaza tespit tutanağı nasıl yapılır, e- Devlet'te tutanak nereden tutulur sorularına cevap aradı.

Sürücüler artık kaza tespit tutanağı işini kolayca gerçekleştirebilecek. Trafikte yaşanan kazaların ardından tutulan tutanaklar artık online olarak yapılabilecek. İşte nasıl yapılacağına dair adımlar...

Kazanın ardından cep telefonu ile e- Devlet uygulamasına giriş yaparak kaza tespit tutanağı işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Zincirleme kazalar kağıt ile doldurulmaya devam edecek.

Yeni uygulama ile beraber "kaza tespit tutanağı" artık e- Devlet aracılığıyla yapılabilecek - 1. Resim

Uygulamaya girdikten sonra arama kısmına "Kaza tutanağı" yazdıktan sonra açılan kısımda yer alan  "Yeni tutanak oluştur" ya da "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden bir tanesini seçiniz. Araç bilgilerini yazdıktan sonra kazanın senaryosunu yazınız ve gerekli fotoğrafları yükleyiniz.

Daha sonra trafik sigortası bilgilerini ekleyerek tutanağı tamamlayarak Sigorta Bilgi Merkezi'ne iletiniz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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