Yeni uygulama ile beraber "kaza tespit tutanağı" artık e- Devlet aracılığıyla yapılabilecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 10:33 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 10:42 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

e-Devlet uygulamasına gelen yeni uygulama ile beraber sürücüleri sevindiren haber geldi. Kaza tespit tutanağı artık online olarak, kağıt gerekmeden yapılabilecek. Vatandaşları sevindiren yeniliğin ardından ise kaza tespit tutanağı nasıl yapılır, e- Devlet'te tutanak nereden tutulur sorularına cevap aradı.