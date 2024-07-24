Youssef En-Nesyri'nin uçağı bugün saat 14.50'de inecek! Uçağın canlı takip kodu belli oldu

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2024 10:13 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 10:38 - Güncelleme:

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Fenerbahçe yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri ile transfer görüşmeleri tamamladı. Youssef En-Nesyri'nin uçağının bugün İstanbul'a saat kaçta geleceği belli oldu. Faslı oyuncunun uçağı KOC11 kodu ile takip edilebilecek.