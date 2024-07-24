Youssef En-Nesyri'nin uçağı bugün saat 14.50'de inecek! Uçağın canlı takip kodu belli oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri ile transfer görüşmeleri tamamladı. Youssef En-Nesyri'nin uçağının bugün İstanbul'a saat kaçta geleceği belli oldu. Faslı oyuncunun uçağı KOC11 kodu ile takip edilebilecek.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde Fenerbahçe yeni sezon transferlerine devam ediyor.
Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertliler şimdi ise Sevilla'nın Faslı santraforu Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katıyor.
Taraftarlar Faslı yıldızın ne zaman İstanbul'a geleceğini ve uçağının kodunu merak ediyor.
YOUSSEF EN-NESYRİ UÇAK KODU NE?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, KOÇ Holding'e ait kodu KOC11 olan uçak ile gelecek.
YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN UÇAĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızının uçağını takip etmek isteyen taraftarların ilk önce FlightRadar24 adlı siteye giriş yapmaları gerekiyor.
Daha sonra sitenin arama bölümüne uçağın kodunun yani "KOC11"in girilmesi gerekiyor.
Bu sayede uçak canlı olarak takip edilebilecek.
Uçak henüz kalkmadıysa site verilerinde yer almaz.
YOUSSEF EN-NESYRİ NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?
Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre Youssef En-Nesyri bugün İstanbul'a gelecek.
27 yaşındaki yıldızın uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?
Youssef En-Nesyri'nin uçağının saat 14.50 gibi Türkiye hava sahasına girmesi bekleniyor.
Uçağın 15.45 gibi havalimanına iniş gerçekleştireceği düşünülüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi