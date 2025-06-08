Yüz yıllardır Türklerin sembolü olarak biliniyor! Bursa'da ortaya çıktı, nesli tehdit altında

Bursa'da fotokapana yansıyan, yüz yıllardır Türklerin sembolü olarak kabul edilen Anadolu bozkurdu, ihtişamıyla görenleri büyüledi. Türün nesli insan faaliyetleri ve habitat kaybı nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

Yüz yıllardır Türklerin sembolü olarak bilinen bilimsel adıyla Canis lupus anatolicus olan "Bozkurt", Bursa'da ihtişamıyla görenleri kendisine adeta hayran bıraktı.

NESLİ TEHLİKEDE

Tür, özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde barınmayı tercih ederken, geniş orman örtüsü ve vahşi habitat yapısı, bozkurtların genel hayat alanları olarak biliniyor.

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Hayat alanlarının daralması, yasadışı avcılık ve insan baskısı nedeniyle popülasyonlarında azalma gözlemlenen bozkurt, korunması gereken yaban türleri arasında yer alıyor.

Bu özel an, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından doğaya kurulan fotokapana denk geldi.