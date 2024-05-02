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Zeytin Ağacı’nın 2. sezonu 11 Temmuz’da çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zeytin Ağacı’nın 2. sezonu 11 Temmuz’da çıkacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

28 Temmuz 2022 tarihinde ilk bölümü ile Netflix'te yayınlanmaya başlamıştı. Büyük ilgi çeken dizinin 2. sezonu ne zaman çıkacak merak edilirken tarih belli oldu. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı diziye dair bilgiler...

Yayınlandığı günden beri büyük ilgiyle izlenen Zeytin Ağacı'nın 2. sezonuna kısa süre kaldı. Tuba Büyüküstün'ün Ada, Seda Bakan'ın Leyla karakterini oynadığı dizinin ilk sezonu gündem olmuştu. Şimdi ise yeni sezon ile izleyici karşısına çıkacak.

Romantik ve dram türündeki Türk yapımı dizi, Netflix ekranlarında yayınlanıyor. İlk sezonu 28 Temmuz 2022 tarihinde başlarken ikinci sezon 11 Temmuz'da yayınlanacak.

İlk sezonda yer alan isimler şöyle:

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu, Füsun Demirel, Serkan Altunorak, Umut Kurt, Aytaç Şaşmaz, Nilüfer Açıkalın, Gözde Kansu, Ali İpin, Selen Uçer.

Zeytin Ağacı’nın 2. sezonu 11 Temmuz’da çıkacak - 1. Resim

Netflix, X hesabından yeni sezonu "Bu yaz yine Ayvalık'tayız." notu ile paylaştı. 

"Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Ada (Tuba Büyüküstün), Leyla (Seda Bakan) ve Sevgi’nin (Boncuk Yılmaz) karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla, diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken, Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi'nin ise bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır." açıklaması da eklendi.

Zeytin Ağacı’nın 2. sezonu 11 Temmuz’da çıkacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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