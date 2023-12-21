21-22 Aralık İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?

21 Aralık 2023 19:27 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 19:29

İzmir elektrik kesintisi 21-22 Aralık! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22 ARALIK

İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

FIRINLI ( 3.ÇAYIR BAYINDIR YOLU CD. ESKİ FIRINLI KÖYÜ FURUNLU YOLU İSTASYON KÜME EVLERİ SK. OSMANOĞLU MEVKİ SK. OSMANOĞLU MEVKİİ YENİCE KUYU SK. )

KARAHALİLLİ ( 1.ÇAYIR 2.ÇAYIR 3.ÇAYIR CUMHURİYET MEVKİ SK. DEMİR YOLU GAZİ MEVKİ SK. OSMANOĞLU MEVKİİ )

TOKATBAŞI ( FURUNLU YOLU OVA YOLU TOKATBAŞI KÖYÜ TOKATBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU )

Kesinti ID : 2767285

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

CAMİATİK ( DALAĞAN SK. DERE İBRAHİM ALGAN SK. ÖZYOKUŞ TATAR CAMİİ )

SIRA ( 2. ÜÇ EVLER SK. ATAY ÇAĞLAYAN SK. DİK YOKUŞ SK. DÖRTYOL SK. ÜÇ ÇEŞMELER ÜZÜMLÜ YAPRAK )

YENİ ( 2. DERE SK. ARSALI SK. ATAY ÇAĞLAYAN SK. DERE GÜVEN SK. POSTANE SK. UZUN )

Kesinti ID : 2767939

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

AHIHIDIR ( 1501. SK. 1502. SK. 1503. SK. 1606 3 EYLÜL SK. AĞA ÇEŞME SK. CIKMAZ ESKİ KESİK KÖY YOLU SK. Eski Kesk Köy Yolu EV GİRİŞİ FABRİKA SK. HACI HÜSEYİN SK. HASAN FİKRİ KENAR SK. KESİKKÖY GÇ. KİREMİTÇİ SK. MARVADİN YOLU SK. OKKAOĞLU SK. SABANCI SK. SEYREKKÖY CD. ŞEHİT KEMAL CD. ŞEHİT PYD. ER SEBAHATTİN KARAKAPLAN SK. ULUCAK KANAL YOLU SK. )

ATATÜRK ( 1524. SK. 1525. SK. 1527 1528 1529 )

CAMİİKEBİR ( 1600. SK. 1601. SK. 1611 BERGAMA CD. BÜLENT ECEVİT CIKMAZ ÇANAKKALE ASFALTI ESKİ MAHKEME ESKİ MAHKEME CD. FABRİKA GÇ. GÖKÇE GÇ. GÖKÇE SK. GÜNGÖRMEZ SK. HASAN FİKRİ HOCAZADE SK. KESİKKÖY GÇ. KILIÇ ARSLAN SK. MENEMEN MALTEPE YOLU SOKAK SEYREKKÖY KANAL YOLU SK. SUNGUR TEKİN SK. TÜRKMEN SK. ULUCAMİ SK. Yonca Sk. ZİYA GÖKALP )

ESATPAŞA ( 1. ABDİ İPEKÇİ GÇ. 1. İSTASYON GÇ. 1200. SK. 1201. SK. 1202. SK. 1203. SK. 1204. SK. 1205. SK. 1206. SK. 1207. SK. 1209. SK. 1210. SK. 1211. SK. 1212. SK. 1213. SK. 1215. SK. 2. ABDİ İPEKÇİ GÇ. 2. İSTASYON GÇ. ABDİ İPEKÇİ CD. ALTUĞ KARABURUN CD. AMBER SK. ARDAHAN SK. ATATÜRK CD. ATATÜRK GEÇİDİ BİNBAŞI SK. DİRİK SK. DUTLU SK. GÜNDÜZALP SK. İKİZ ÇEŞME SK. İLHAMİ GÜRSOY İZMİR ÇANAKKALE YOLU İZMİR-ÇANAKKALE YOLU KORKUT SK. MERDİVEN SK. NİYAZİ KAPLANGİ CD. SÜMBÜLLÜ SK. TEKİN SK. YAVUZ YENİ SK. YENİ TAŞ YILDIRIM YÜKSEK GÇ. YÜKSEL KAYAN CD. ZEYTİNLİ SK. ZİNCİRLİKUYU SK. )

Kesinti ID : 2768247

Saat : 12:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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UĞUR MUMCU ( 1249. SK. 1250 SK. 1250/1 1250/1. SK. 1250/3. SK. 1252. SK. 1254. SK. 1254/1. SK. 1256 1256/1. SK. 1256/2. SK. 1256/3. SK. 1265. SK. 1265/1. SK. 1271 SK. 1271. SK. 1271/1. SK. 1273 1273. SK. 1281 1285. SK. 1286. SK. 1286/1. SK. 1286/2. SK. 1286/3. SK. 1289. SK. 1291. SK. 1292. SK. 1293 1294. SK. 1295 1295/1 1295/1. SK. 1296. SK. 1297 SK. 1297. SK. 1297/1. SK. 1298/1. Sk. 1298/2 1299 1300. SK. 1301 1302 1303. SK. 1304. SK. 1304/1. SK. 1304/2 1306 1307. SK. 1308 1308. SK. 1309. SK. 1310. SK. 1311. SK. 1312 1313. SK. 1314. SK. 1316. SK. 1316/1. SK. 1317. SK. 1318. SK. 1320. SK. 1321. SK. 1322 1325. SK. 1333. SK. 1335. SK. 1337. SK. 1339. SK. 1343. SK. 1347. SK. GAFFAR OKKAN MANİSA ASFALTI CD. MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN BLV. ŞEHİT ALİ RIZA SADAK SK. )

YAHŞELLİ ( 1322 6301. SK. 6302. SK. 6302/1 6303. SK. 6305. SK. 6307. SK. 6308. SK. 6309. SK. 6310 6311 6314. SK. 6315. SK. 6316. SK. 6317. SK. 6318. SK. 6319. SK. 6320. SK. 6323. SK. 6324. SK. 6325. SK. 6326. SK. 6327. SK. 6328. SK. 6329. SK. 6330. SK. 6331 6332. SK. 6333 6334 6334. SK. 6335 6335/1 6336. SK. 6337. SK. 6338 6339. Sk. 6339/1 6340. SK. 6341. SK. 6345 6346 6347. SK. 6348 6349. SK. 6350 6351 6352 6353 6354 6354/1 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6362 6371 6374 9304. SK. ESKİ HAYKIRAN YOLU SK. KÖY KUM OCAĞI MANİSA ASFALTI CD. )

ULUS ( ÇANAKKALE ASFALTI CD. İSTİKLAL CD. )

İNCİRLİ PINAR ( 101. SK. 103. SK. 103/1. SK. 104. SK. 104/2 105. SK. 105/1. SK. 105/2 105/2. SK. 106. SK. 106/1. SK. 106/2 Sk. 107. SK. 108. SK. 108/1. SK. 110/2. SK. 116. SK. 117. SK. 117/2. SK. 118. SK. 119. SK. 120. SK. 121. SK. 121/1. SK. 122. SK. 123. SK. 124. SK. 125 125/1. SK. 125/2. SK. 126. SK. 127. SK. 128. SK. 129. SK. 129/1. SK. 129/2. SK. 129/3. SK. 129/4 130. SK. 131. SK. 132. SK. 133 Sk. 133. SK. 134. SK. 135. SK. 137. SK. 138. SK. 139. SK. 140. SK. 141. SK. 143 143/3 9107/1 9142. SK. 9142/1. SK. 9403. SK. 9404. SK. 9422. SK. TURGUT ÖZAL BLV. VALİ KUTLU AKTAŞ CD. )

KAZIMPAŞA ( 1. GAZİOSMANPAŞA SK. 1. GÜVEN SK. 1. HIDIRLIK SK. 1. KAYAALP SK. 1214. SK. 1214/1. SK. 1518. SK. 1526. SK. 2. GÜVEN SK. 2. HIDIRLIK SK. 2. KAYAALP SK. 3. KAYAALP SK. 4. KAYAALP SK. 5. KAYAALP SK. 6. KAYAALP SK. ATATÜRK CD. BAHÇELER SK. BERBER SK. CEZAYİR SK. DOĞAN SK. ESKİ SEYREKKÖY YOLU SK. GAZİ OSMAN PAŞA SK. GÖÇMEN SK. GÜVEN SK. HİSARLI SK. İDRİS EFENDİ SK. İSA EFENDİ İZMİR İZMİR-ÇANAKKALE ASFALTI CD. KARA HÜSEYİN SK. KARATAŞ SK. KAYAALP SK. KUBİLAY SK. KURTULUŞ ÇIKMAZI MELTEM SK. NİZAMİ SK. ÖMER EFENDİ SK. PASPAN SK. POLİS HALİL İBRAHİM ÖZKAHYALAR SK. SEYREKKÖY CD. ŞEHİT ALİ İHSAN KALMAZ CD. ŞEVKİ BEY SK. )

KIR ( 2802 2808 2812 Arapdere küme evleri sokak BEYKOY Beyköy Küme Evler ÇAKICI SK. GEMİBAŞI MEVKİ SK. GİRGİN SK. ILICAK PINAR ÇK. KAHRAMAN SK. KARA GÖL KÜME EVLER MEVKİ Karagöl Mevkii KIRMAHALLE YOLU SK. KÖMÜRCÜ SK. MANİSA ASFALTI CD. Şehit Öğretmen Kubilay Caddesi ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY CD. TEPECİK SK. TOPRAKSU )

YAYLA ( 2359. SK. 2501. SK. 2502. SK. 2505. SK. 2506. SK. 2508. SK. 2509. SK. 2513 2518/1 2519 2522 2528. SK. 2533 2539 2540. SK. 2540/1 2542 2543. SK. 2547 Sk. 9 EYLÜL KURTULUŞ ÇINARLI KUYU CD. DEĞİRMENDERE OVA FAİK BEY SK. HACI HAFIZ SK. HASIR HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN İKİZ MEZAR SK. KALENBEDEN ÇIKMAZI KÜÇÜK ÇAY SK. MANİSA ASFALTI CD. MUHTAR MEHMET ÖZKUR SK. MUSTAFA ÇAVUŞ SK. NERGİZ SK. Ova Yolu ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR SK. ŞEHİT RAMAZAN MANCAK SK. TOPRAK YOL Yayla Ova Küme Evleri Sk. )

ESATPAŞA ( 1. İSTASYON GÇ. 1212. SK. ALİ İHSAN KALMAZ CD. GÇ. ATATÜRK CD. ATATÜRK GEÇİDİ MAVİŞ NİYAZİ KAPLANGİ CD. ŞEHİT ALİ İHSAN KALMAZ CD. YAVUZ YÜKSEL KAYAN CD. )

Kesinti ID : 2768249

Saat : 12:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI

İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.