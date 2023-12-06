Sınıf Annesi nedir, yasaklandı mı? Sınıf Annesi uygulaması kalktı mı?

6 Aralık 2023 09:29 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:32

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sınıf annesi, gönüllülük esasına dayanarak sınıftaki öğrenci ve veliler arasındailetişimi sağlayan kişidir. Genellikle bir öğrenci velisi olarak seçilen ve sınıfların düzenini sağlayan kişiler olarak sınıf anneleri seçiliyor. Sınıf annesi, sadece sınıfın organizasyonunda değil, aynı zamanda velilerle iletişimde de önemli bir role sahiptir. Son yıllarda birçok tartışma konusuna neden olan sınıf anneleri için yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, yurt genelinde “sınıf annesi” adı altında görevlendirilen velilere ilişkin resmi bir uyarı yayınladı. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda gelen şikayetlere dikkat çekildi. Sınıf Annesi artık olmacak mı? sorusunun yanıtı milyonlarca veli ve öğrenci tarafından araştırılıyor. İşte sınıf anneleri için alınan o karar!

SINIF ANNESİ UYGULAMASINI YASAKLADI MI?

Sınıf annesi uygulaması yasaklandı.Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf annesi adı altında görevlendirilen veliler için harekete geçti. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve derslere müdahil olduğu yönündeki gelen şikayetlerin tepki çektiğini belirtti.

SINIF ANNESİ ARTIK OLMAYACAK MI?

Valiliklere, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen "Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)" konulu yazıda, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.

Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda "Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

SINIF ANNESİ NEDİR?

Sınıf annesi, sınıfın organizasyonu ve aynı zamanda velilerle iletişim görevini yürütür. Sınıf Anneleri eğitim öğretim yılları içerisinde okullarda velilere okul ile ilgili haberleri ve bilgilendirmeleri iletmek, okul organizasyonlarında yardımcı olmak (etkinlikler, gezi ve konferanslar), sınıf etkinliklerini planlamak ve düzenlemek, okul ve veliler arasında iletişim toplu olmak, sınıf içi sosyal projeler için destek sağlamak gibi görevler yürütüyordu.