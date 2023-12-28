Yeni kimlik ücreti ne kadar 2024? Doğum, değiştirme ve kayıp kimlik kartı ücreti ne kadar oldu?

28 Aralık 2023 15:08 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 15:11

Yeni kimlik ücreti ne kadar? Kimlik değiştirme veya kayıp kimlik sonrası yeni kimlik için ücretler belli oldu. Peki, yeni kimlik ücreti ne kadar? İşte 2024 kimlik değiştirme ücreti haberimizde…

YENİ KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2024’te doğum nedeniyle düzenlenen kimlik ücreti 130 lira, değiştirme nedeniyle verilen yeni kimlik ücreti 130 lira, kayıp nedeniyle yeni kimlik ücreti ise 260 lira oldu.

Değerli kağıtların fiyatları, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatları yeniden belirlendi. 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58 olarak belirlendi. Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların fiyatı arttı.

Resmi Gazete’nin 28 Aralık 2023 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, 2024 yılında değerli kağıtlardan alınacak ücretler şu şekilde;

Noter kağıdı ve beyanname 55 TL’den 87 TL’ye,

Protesto ve resen senetler 110 TL’den 174 TL’ye,

Pasaport defteri bedeli 501 TL’den 790 TL’ye,

Kimlik kartı bedeli 83 TL’den 130 TL’ye,

Sürücü belgesi bedeli 624 TL’den 990 TL’ye,

Banka çeki yaprağı bedeli 33 TL’den 55 TL’ye yükseltildi.

Yeni fiyatlar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak.

NÜFUS CÜZDANI YENİLEME SON TARİHİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan bilgiye göre; "Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır." denilmiştir.