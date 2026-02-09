Sağlığımızın sigortası

Ülkemizde sağlık sistemi çok iyi yürüyor. Birçok ülkeye göre çok çok iyi. Hem devlet hem özel sektör hastanelerinin artan kalitesi, hizmete ulaşmayı çok daha kolay ve konforlu hâle getirdi. Devlet hastanelerine gitmeyenler, gidemeyenler, gitmek istemeyenler de her bütçeye göre şekillenen özel hastanelerde sağlık hizmeti alıyor. Birçoğu SGK ile anlaşmalı. Ancak hastanelerin, kamuya ödenenin yüzde 200'üne varan ilave ücret alma hakkı bulunuyor ve hem kamunun hem de bireylerin sağlık gideri her geçen gün artıyor. 2025'in tamamına ait resmî rakamlar henüz açıklanmadı ancak 2024'te devletin sağlık harcamaları için ödediği tutar bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon liraya ulaşmış. Özel sektör sağlık harcaması ise 564 milyar 924 milyon TL olarak hesaplandı...

Sağlık harcamasının yüzde 76,1'i devlet bütçesinden karşılanırken, özel sektörün payı yüzde 23,9'da... Giderler arttıkça sigorta yaptıranların sayısı da artıyor. Son verilere göre 5,4 milyon kişinin tamamlayıcı sağlık, 2,7 milyon kişinin de özel sağlık sigortası bulunuyor. Talebi artan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ülkemizde 2012'de kullanılmaya başlandı. Özel hastanelerde devletin vatandaşları için ödediği bedelin üzerinde olan giderlerin karşılanmasını sağlıyor. Özel sağlık sigortasına göre kapsamı dar, fiyatı daha düşük. Şirketlerin çalışanlarına sağladığı önemli sosyal haklardan da biri. Tıpkı özel sağlık sigortası gibi teminatlara göre primler düşüyor ya da yükseliyor.

3 yıl boyunca aralıksız sigorta yaptırdığınızda, ömür boyu yenileme garantisi veriliyor ve ilk sigortalılık için yaş sınırı 55. Yaş yükseldikçe prim tutarı da yükseliyor tabii.

Burada önemli olan, her sigortada olduğu gibi teminatları tek tek, dikkatlice izlemek.

En büyük mağduriyet, teminatları okumadan sigorta yaptırınca yaşanabilir... İkincisi de, sigorta şirketine kızdınız, o yıl bittiğinde başka şirkete geçmek istiyorsunuz. Bunun için "geçiş" işlemeni yaptırmanız gerekiyor. Geçiş işlemi yerine, yeni bir poliçe satın almaya kalkarsanız, çok büyük hak kayıplarına uğrarsınız... Diyelim ki ilk sigorta şirketinizde bir KBB'ye gittiniz. Orada doktorunuzun yazdığı teşhis, verdiği ilaç neyse, yeni şirkette o rahatsızlık kapsam dışına çıkıyor. Yani kulağınız ağrıdı, doktora gittiniz diyelim... Size yeni şirketiniz "kapsam dışı" deyip ödeme yapmayabilir. Onun bir daha geri dönüşü de yok. Ancak dava açmanız gerekiyor ki, onda da süreç epey zorlu.

Onun için aman dikkat!..

Poliçeyi dikkatli seçin. Neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor? Geçişler nasıl olacak? Hangi durumlar kapsam dışı? Kaç muayene hakkı var? Yatarak tedavi mi ayakta tedavi mi? Her detay çok önemli. Her eksik cepten çıkacak ilave bedelleri büyütecek pişmanlık...

Sadece sağlık sigortası değil ki... Diyelim ki "deprem sigortası" olarak bildiğimiz DASK. En yüksek teminat 2 milyon 95 bin liraya yükseltildi ancak bu artıştan önce poliçe alanların teminat artışı yapması gerekiyor. Aksi hâlde -Allah korusun- bir deprem ve yıkıntı hâlinde ödeme önceki teminat üzerinden karşılanıyor.

Onun yanı sıra evinize, yangın, su baskını falan gibi riskler için konut sigortası yaptırdınız. Onda da şirketi iyi seçmenin yanı sıra poliçenin teminatları ve kapsamına da bakmak gerekiyor. Ben yıllardır klima ve kombi bakımı için ayrıca ücret ödüyorum. Meğer kaza sigortamın içinde o teminatlar zaten varmış!

SEYAHAT SİGORTASI YAPTIRIN!

Her yurt dışına çıktığımda korkarım. Ya bir sağlık sorunu olursa diye. Avrupa'da neyse de... Başka bir ülke için endişe daha büyük. O nedenle en iyisi sağlık sigortası yaptırmak. 10-15 avroluk bedellerle sigorta yaptırmak, insanda "güven" duygusunu yaşatıyor. Bence kesin şart ve onda da poliçeye çok dikkat etmeli.

* Sigortasız çıkmayın. Aksi hâlde olabilecek ani durumlarda binlerce dolar/avro bedeller ödemek zorunda kalırsınız.

* Poliçe dikkatli alınmalı. Sadece fiyat değil, eksisine-artısına her şeyine bakın. 10 değil, 20 avro ödeyin ama her riski kapsasın. Valiz kaybını karşılıyor mu, hangi ülkede, neyi kapsıyor mesela?

* Seyahatten 1 gün önce başlasın, seyahat bitiminden birkaç gün sonra bitsin.

* Ne zaman nerede nasıl ne olacağı belli olmaz maalesef. Bu yüzden hava ambulansını bile sorun.

* Risk durumunda sigorta şirketi "siz ödeyin, biz size öderiz" mi diyor, doğrudan ödeme mi yapıyor? "Sonra öderiz" diyorsa 6 ay beklemek zorunda kalabilirsiniz.

