DEİK’ten çalışmayacaklara 'aday olmayın' çağrısı

Yeni yıl yani 2026 iş dünyasında seçimler yılı. Büyük patronların örgütü olarak bilinen TÜSİAD’da seçimler 15 Ocak’ta yapılacak. Genel Sekreterliğin gönderdiği yazıda bu kurumda Ozan Diren’in başkan adaylığı kesinleşti. Hatta Ozan Diren’in memleketi Tokat’ta kutlamalar bile yapıldı.

İkinci seçim, iş dünyasının dünyaya açılım yönünü belirleyen yani Kuzey Yıldızı olarak bilinen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) yapılacak.

Genel Kurul’da tam 40 yıldır tüm dünyaya yayılmış 153 İş Konseyi’nde Ticari Diplomasi faaliyetini yürütecek başkan ve yönetimler seçilecek.

Seçimler 17 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Seçimlere bu defa da DEİK Başkanı Nail Olpak’ın adaleti damga vuracak.

Nail Olpak

Çünkü daha seçimlere gidilmeden üyelere gönderilen yazıda özellikle 33 ülkenin stratejik önemine dikkat çekildi ve bu ülkelerin iş konseylerine aday olacakların vizyoner çalışmalar yapması gerektiğinin altı çizildi.

Listede adı geçen ülkeler dünyanın önde gelen kalkınmış ekonomilerini kapsıyor. Yani Türkiye ekonomisi için önemli ülkeler.

Bu ülkelerin iş konseylerine aday olacakların zaman ayırmaları ve vizyoner çalışmalar yapması gerekiyor. Gönderilen yazıda tam da bu konunun altı çiziliyor. Açıkça "çalışmayacaksan bu işe soyunma" tavsiyesi yapılıyor...

Tekrar altını çizmek isterim bu 33 ülkenin Türkiye’nin ihracatının yüzde 80’ine denk geldiği söyleniyor. Bu nedenle bu ülkelerle ticaretin artması ekonominin geleceği açısından çok ama çok önemli.

Nail Olpak göreve geldiği günden bu yana DEİK yöneticiliğinin kartvizit olarak kullanılmasına geçit verilmeyeceğinin altını çizdi. Başarılı da oldu. Ancak hâlâ bazı iş konseylerinde seçildikten sonra toplantıya gelmeyen ya da her yerde iş konseyi başkanı olduğunu söyleyip o ülke ile ticari diplomasi konusunda tek bir adım atmayan isimler bulunuyor. Şimdi onların bir daha aday olmamaları tavsiye ediliyor.

Zaten DEİK’te üç dönem kuralı işliyor. Ancak bu kuralı farklı yöntemlerle delenler oluyor.

DEİK’te bir önceki seçimler çok çekişmeli geçmişti. Seçim sonunda Başkan Nail Olpak’ın verdiği bilgiye göre 121 iş konseyinde seçime tek liste ile gidilmişti. Tek liste için de sıkı pazarlıklar yapılmıştı. 24 iş konseyinde ise kıran kırana seçim yarışı yaşandı. İlk gelen işaretlere göre bu dönemde seçim yarışı yaşanacak iş konseyi sayısı daha da artacak. Bazı iş konseylerinde şimdiden iki adayın yarışa gireceği kesinleşti.

Hangi iş konseyi için neler söyleniyor?

DEİK içinde çok iyi haber alan isimler arasında şöyle bir tur attığımızda ne konuşuluyor sizlere aktaralım... Hemen belirtelim bu görüşlere bazı başkanlar katılmayabilir. Ama eğilimin bu yönde olduğunu belirtmek isterim.

Daha iyi bir çalışma yapılması için ABD İş Konseyi Başkanı yapılan Murat Özyeğin’in önerileri mahcup etmediği söyleniyor. Ancak aynı görüş Almanya İş Konseyi için dile getirilmiyor.

Rakip çıkması beklenen iş konseyi başkanlarından biri Arnavutluk Başkanı Bilal Kara… Karşısına Serhat Kısakürek’in aday olarak çıkması bekleniyor.

Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat’ın yeni dönemde de devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Başarılarıyla bilinen Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu üç dönem kuralı dolayısıyla aday olamıyor.

Belarus’ta Yılmaz Soycan’ın devam etmesi, Bahreyn’de de üç dönemi sona eren başkanın yerine Furkan Akbal’ın gelmesi bekleniyor.

İş konseyleri arasında Bulgaristan Başkanı Zeki Sarıbekir, Fas Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Finlandiya Başkanı Erdi Çapar, Güney Afrika Başkanı Abubekir Salim, Gürcistan Başkanı Recep Ali Karakoyun, Katar Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu, KKTC Başkanı Fatih Mehmet Keçebir ve Malezya Başkanı Temel Kotil çok başarılı bulunuyor. Bu isimlerden Zeynep Bodur Okyay’ın yaptığı projelerin örnek alınması gereken özellikte olduğu belirtiliyor.

En fazla çekişmenin Çin’de olması bekleniyor. Şimdiden üç aday seçim için kulis yapıyor. Mevcut Başkan Korhan Kurdoğlu’nun işinin zor olduğu vurgulanıyor.

Danimarka İş Konseyi Başkanlığı yapan Berna Gözbaşı’nın daha aktif olması isteniyor.

Estonya da değişim beklenen iş konseyleri arasında… Başkan Banu Küçükel’in bu ülkedeki yatırımcılarla ilgilenmediği belirtiliyor.

Geçen seçimlerde en sert yarışlardan birinin yaşandığı Hindistan’ta önceki dönemde Hülya Gedik’in karşısında aday olan Mustafa Necati Işık’ın bu sene de adı geçiyor ancak son gelen habere göre herhangi bir kurumda başkan olanların DEİK’te aday olmaması uyarısının yapıldığı söyleniyor. Bu nedenle Işık’ın işinin zor olduğu, Hülya Gedik’in şansının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Kazakistan İş Konseyi Başkanı Selçuk Yüce önemli çalışmalara imza attı. Yeni dönemde de görevini sürdürmesi bekleniyor. Yönetime son dönemde Kazakistan’ın en büyük satın almacılarından biri olan Hepsiburada’dan da birini alması bekleniyor.

Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdulkadir Akkuş üç dönem kuralı nedeniyle bırakıyor. Başkanlık için iki aday yarışıyor. Mevcut yönetimde yer alan Doğan Mete’nin iki adaydan biri olduğu ifade ediliyor.

Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya tecrübesi ile bu görevi bir dönem daha sürdürecek gibi görünüyor.

Romanya’da Ömer Süsli’nin adı adaylar arasında geçiyor. Çok sayıda ismin de Süsli’nin adaylığını desteklediği belirtiliyor.

Sri Lanka’nın genç ve dinamik başkanı Mehmet Ali Uğur’un yeni dönemde de devam etmesi isteniyor.

Ülke bazlı olmayan Dış Yatırımlar İş Konseyi’nde Kübra Orakçıoğlu Kazan çok önemli projelere imza attı, örnek oldu. Bu nedenle en başarılı isimler arasında gösteriliyor ve adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Daha çok kadın başkan için

Başkan Nail Olpak geçen dönem için “Sadece 11 kadın başkan oldu” demişti.

Biz de “az değil mi?” diye sormuştuk… Sorunun muhatabının İspanya İş Konseyi Başkanı olarak başarılı çalışmalara imza atan Ebru Özdemir olduğunu belirtmiş ve şöyle demişti:

-Bence Ebru Hanım daha fazla çalışmalı.

Ebru Özdemir’e duyurulur. Daha çok kadın başkan için sizden destek bekleniyor.

Ebru Özdemir

İHKİB seçimleri için adaylar yarışta

İş dünyasında ilkbaharla birlikte ihracatçı birliklerinde de seçim yarışı yaşanacak. Ancak yarış çok erken başladı. Adaylar sahada temastalar. Bu seçimlerin en çekişmeli alanı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olacak. Birlik şimdiden iki Malatyalı adayın büyük yarışını izliyor.

Mustafa Paşahan birbiri ardına etkinlikler yaparak enerjisini işe odaklıyor. Zaten mevcut yönetimde başkan yardımcısı olan Paşahan’ın işi rakibine göre daha kolay.

Diğer aday Timur Bozdemir ise sahada… Her gün yeni bir ismi ekibe katmaya çalışıyor. Aktarmıştık, son olarak sektörün tecrübeli isimlerinden Veysi Balin’in oğlu Nail Balin Bozdemir ekibine katılmıştı. Balin, önemli bir sivil toplum örgütünün de başkanlığını yapıyor.

Ufuk Muslu

Sivil toplum demişken geçtiğimiz hafta MESİAD Başkanı Ufuk Muslu ile görüşmeye gittik.

Muslu tekstil sektörünün içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için önemli fikirler ortaya koyuyor. Belki de bu fikirler onun seçilmesine katkı yaptı. Şöyle diyor:

“Siz ne yapacaksınız, bir fikriniz var mı diye soruluyor. Evet, büyük hedeflerimiz var. Nasip olursa ve başarabilirsek, 3-4 kıtada faaliyet göstermeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Afrika ile ilgili girişimlere başladık. Afrika, Amerika, Brezilya ve nasip olursa Azerbaycan gündemimizde. Azerbaycan çok büyük bir fırsat.”

Çiçeği burnunda MESİAD Başkanı Ufuk Muslu'nun bir de ihracatın ortak lojistikle yapılması planı var. Biz çok heyecan verici bulduk. Ancak yüzlerce İHKİB üyesini bünyesinde barındıran başkan adaylarına çok heyecan verici gelmemiş olacak ki Ufuk Muslu’ya henüz sormamışlar. Hele de Timur Bozdemir’in sormamış olmaması inanılır gibi değil. Çünkü Bozdemir’in seçim ofisi tam MESİAD’ın karşısında… Yani birbirine bakıyor. Bu kadar fiziki yakınlığa rağmen MESİAD Başkanı ile görüşmemiş olması Timur Bozdemir için nasıl açıklanır bilinmiyor...

Celal Toprak'ın önceki yazıları...