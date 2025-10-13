Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cem Küçük Son Yazıları
10 Ekim 2025
Bu nasıl kin?
8 Ekim 2025
İsrail’e güvenilir mi? Nixon ne demişti?..
6 Ekim 2025
Defne Soyer’in cevapları 
3 Ekim 2025
Sumud Filosu surda gedik açtı
Cem Küçük - Tüm Yazılarını Oku

Abartı kültürü, yasa dışı işler ve çabuk zengin olma hayali...

13 Ekim 2025 02:00 | Güncelleme: 13 Ekim 2025 00:25
A -
A +

Avrupa’ya ilk kez giden her Türk orada gördükleri karşısında şaşırır. Bizdeki kadar lüks cep telefonu, arabayı, giyim kuşamı orada göremezsiniz. Çoğunluk sadedir. O lüks ve şatafat da genelde yabancıların tüketimidir. 

 

Türkiye’de abartı kültürü inanılmaz boyutta. Taksitle cep telefonu alanlar, yemeyip içmeyip lüks çantaya yatırım yapanlar, arabasını değiştirenler inanılmaz boyutta. Sade olmak kimsenin işine gelmiyor. Bu tür harcamalar yapmak için de kolay para gerekiyor. Çünkü emekle, çalışarak elde edilen para kolay kolay boşa harcanmaz.

 

Bitcoin gibi sanal paralar, borsa yatırımları, online kumar herkesin iştahını kabartıyor. "Alışmış kudurmuştan beterdir" derler. Özellikle kumara alışanlar bırakamıyor. Elde avuçta ne varsa harcıyorlar. Bazen kazanıyorlar. O istekle daha büyük oynayıp batıyorlar. Çocuğunun, eşinin rızkını kumarda kaybedenler var. Bunalıma girip intihar edenler de oluyor, psikolojik tedavi görenler de. 

 

Kolay paranın bir tuzak olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Yatırım vaadiyle, bir koyup on alma numarasıyla milyonlarını kaptıranlar var. Bu kadar haber çıkmasına rağmen hâlâ yalanlara kanıyorlar. Sonra ellerindeki üç kuruş da gidiyor. Herkes iyi yaşamak değil zengin olmak istiyor. Hâlbuki belli miktarla huzurlu ve mutlu yaşanabilir. 

 

Genelde insanları yanlarındaki kişiler kandırıyor. “Borsada şöyle bir kâğıt var, bunu alırsan zenginsin” lafı karşı tarafı ikna etmeye yetiyor. Adam varını yoğunu veriyor. Parayı alan da kayıplara karışıyor. “Şu bankanın icradan arabaları varmış. 2 milyonluk arabayı 300 bine veriyorlarmış...” En büyük vurgunlardan biri böyle yapılıyor. Ve maalesef her defasında birileri oltaya geliyor. 

 

Türkiye’nin bir zihniyet değişimine ihtiyacı var. Her gün yasa dışı bahis, uyuşturucu operasyonları yapmak iyi bir şey ama milletin zihniyeti değişmedikçe para kaptırmaya devam edecekler. “Çalışarak istediğimi alabilirim” düşüncesi milletin zihinlerine oturmalı. Ülke de buna uygun olmalı. 

 

Çabuk zengin olma hayalinin içinin boş olduğu da görülmeli. Aileler çocuklarına bunu anlatmalı. Gelişmiş ülkelerde bu kadar çok bitcoin ve kumara para harcanmıyor... 

 

Bizde bir de "abartı" kültürü var. Aşırı açık giyinmeyi modernlik sanan, sürekli estetik ameliyat olan, muasır medeniyeti kılık kıyafette sanan bir kitle var... Elbette isteyen istediği gibi giyinir ama özellikle sosyal medyada giyim kuşam konusunda saçmalayanlar var. Takı, mücevher ve altın konusu da böyle. Bu abartılardan kurtulmamız lazım... 

 

Kitap okumak iyidir. Müze gezmek zihin açar. İyi film izlemek ilaç gibi gelir. Bilgi edinmek mutlu eder. Bizlere lazım olan budur...

 

 

 

Cem Küçük'ün önceki yazıları...

Türkiye Gazetesi >Yazarlar >Cem Küçük >
Abartı kültürü, yasa dışı işler ve çabuk zengin olma hayali...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
