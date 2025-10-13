Abartı kültürü, yasa dışı işler ve çabuk zengin olma hayali...

Avrupa’ya ilk kez giden her Türk orada gördükleri karşısında şaşırır. Bizdeki kadar lüks cep telefonu, arabayı, giyim kuşamı orada göremezsiniz. Çoğunluk sadedir. O lüks ve şatafat da genelde yabancıların tüketimidir.

Türkiye’de abartı kültürü inanılmaz boyutta. Taksitle cep telefonu alanlar, yemeyip içmeyip lüks çantaya yatırım yapanlar, arabasını değiştirenler inanılmaz boyutta. Sade olmak kimsenin işine gelmiyor. Bu tür harcamalar yapmak için de kolay para gerekiyor. Çünkü emekle, çalışarak elde edilen para kolay kolay boşa harcanmaz.

Bitcoin gibi sanal paralar, borsa yatırımları, online kumar herkesin iştahını kabartıyor.derler. Özellikle kumara alışanlar bırakamıyor. Elde avuçta ne varsa harcıyorlar. Bazen kazanıyorlar. O istekle daha büyük oynayıp batıyorlar. Çocuğunun, eşinin rızkını kumarda kaybedenler var. Bunalıma girip intihar edenler de oluyor, psikolojik tedavi görenler de.

Kolay paranın bir tuzak olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Yatırım vaadiyle, bir koyup on alma numarasıyla milyonlarını kaptıranlar var. Bu kadar haber çıkmasına rağmen hâlâ yalanlara kanıyorlar. Sonra ellerindeki üç kuruş da gidiyor. Herkes iyi yaşamak değil zengin olmak istiyor. Hâlbuki belli miktarla huzurlu ve mutlu yaşanabilir.

Genelde insanları yanlarındaki kişiler kandırıyor.lafı karşı tarafı ikna etmeye yetiyor. Adam varını yoğunu veriyor. Parayı alan da kayıplara karışıyor.En büyük vurgunlardan biri böyle yapılıyor. Ve maalesef her defasında birileri oltaya geliyor.

Türkiye’nin bir zihniyet değişimine ihtiyacı var. Her gün yasa dışı bahis, uyuşturucu operasyonları yapmak iyi bir şey ama milletin zihniyeti değişmedikçe para kaptırmaya devam edecekler.düşüncesi milletin zihinlerine oturmalı. Ülke de buna uygun olmalı.

Çabuk zengin olma hayalinin içinin boş olduğu da görülmeli. Aileler çocuklarına bunu anlatmalı. Gelişmiş ülkelerde bu kadar çok bitcoin ve kumara para harcanmıyor...

Bizde bir dekültürü var.Elbette isteyen istediği gibi giyinir ama özellikle sosyal medyada giyim kuşam konusunda saçmalayanlar var. Takı, mücevher ve altın konusu da böyle. Bu abartılardan kurtulmamız lazım...

Kitap okumak iyidir. Müze gezmek zihin açar. İyi film izlemek ilaç gibi gelir. Bilgi edinmek mutlu eder. Bizlere lazım olan budur...