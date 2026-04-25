Prof. Dr. Burak Gönültaş

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz hafta yaşanan müessif olaylar hepimizi derinden sarstı. Maalesef bu tür acı vakaların ardından, sosyal hassasiyeti suiistimal ederek ebeveynleri ve çocukları korkuya, endişeye sürükleyen odaklar ortaya çıkabiliyor. İnsanların psikolojik olarak daha kırılgan hâle geldiği bu dönemlerde, rutin hayata dönüş zorlaşabiliyor. Nitekim birçok aile, duyduğu derin endişe sebebiyle çocuklarını okula göndermekte tereddüt yaşıyor. Bu kaygının merkezinde ise okullardaki çocuk güvenliği meselesi yer alıyor.

OKULLARDA ÇOCUK GÜVENLİĞİ NEDİR?

Öncelikle şu gerçeği netleştirmek gerekir: Okulda çocuk güvenliğini sağlamak, sadece kapıya bir güvenlik görevlisi dikmek, X-ray cihazları koymak ya da koridorları kameralarla donatmak değildir. Görünürlük, aktif gözetim ve çok boyutlu koruma prensiplerine dayanan, çok daha geniş çerçeveli bir yapı kurmaktır.

Yetişkinler tarafından dizayn edilen ve yönetilen bir dünyada çocuklar, kimi zaman kasıtlı saldırılara, kimi zaman da yetişkinlerin çocuklara has hassasiyetleri gözden kaçırmasından kaynaklanan "muhtemel" zararlara maruz kalabilirler. İşte çocuk güvenliği; bu risklere karşı çocukların şu beş temel alanda tam anlamıyla korunmasını ifade eder:

Hukuki Koruma: Haklarının yasal güvence altına alınması.

Fiziksel Koruma: Bedensel bütünlüklerine gelecek her türlü zararın önlenmesi.

Psikolojik Koruma: Ruhsal sağlıklarının ve gelişimlerinin desteklenmesi.

Duygusal Koruma: Sevgi ve güven bağlarının korunması, istismardan uzak tutulması.

Sosyal Koruma: Sağlıklı bir toplumsal çevrede, dışlanmadan var olabilmeleri.

Kısacası çocuk güvenliği, çocukların her yönüyle güvence altına alınmasını hedefleyen, geniş ve bütüncül bir koruma yaklaşımıdır.

Okullarda çocuk güvenliği, okul polisi ve ebeveynlerin görevi

OKULLARIN ÖNEMİ

Okullar, çocuklarımızın gün boyu en çok vakit geçirdiği ve hayatlarını şekillendirdiği alanlardır. Bu sebeple çocukların eğitim ve öğretim süreçlerini güvenle sürdürebilmeleri için evvela bu mekânların "çocuğa has" bir yaklaşımla tekrar ele alınması şarttır.

Bu yaklaşım; çocukların hem fiziki hem de psikososyal sağlığını korumak adına, bulunduğun ortamın tamamen çocuğun yüksek yararı gözetilerek düzenlenmesini esas alır. Buradaki temel hedef şudur: Çocuklar dersteyken, dinlenirken veya oyun oynarken çevrelerindeki risk teşkil edebilecek her türlü uygunsuz unsur fark edilmeli, iyileştirilmeli veya tamamen ortadan kaldırılmalıdır.

NEDEN FİZİKSEL GÜVENLİK BU KADAR KRİTİK?

Çocuklar tabiatları gereği son derece hareketlidir. Oyun oynarken ya da bir aktiviteye odaklandıklarında her zaman çevrelerini kontrol edemeyebilir, hızlarını ve dengelerini ayarlayamayabilirler. Bu durum, basit sıyrıklardan maalesef kafa travmaları gibi geri dönülemez ağır yaralanmalara kadar geniş bir risk yelpazesi oluşturur.

Bir ortamda çocuk güvenliği bilinci gözetilmeden bırakılan her detay, potansiyel bir tehlike kaynağıdır. Sivri köşeler, mimari riskler ve ergonomik hatalar bunlar arasında sayılabilir.

Eğer bu unsurlar "çocuk gözüyle" fark edilip düzeltilmezse, bu mekânlar çocuklar için her an bir zarar verme ihtimalini barındırmaya devam edecektir. Güvenli bir okul; sadece duvarları olan bir bina değil, içindeki her detayı çocuğun hareket özgürlüğünü korumak için tasarlanmış bir güven alanıdır.

UZMANLIK VE ÇOCUK BAKIŞ AÇISI

Bu noktada kritik bir soru ortaya çıkıyor: Okulları inşa eden mimarlar veya yöneten idareciler, bu fiziki unsurları oluştururken kötü niyetli miydi? Elbette hayır.

Ancak temel problem, uzmanlık alanından bağımsız olarak sadece "yetişkin bakış açısı" ile hareket etmektir. Bir kişi dünyanın en başarılı mühendisi, doktoru veya yöneticisi olsa bile; eğer çocuk hakları ve çocuk güvenliği konularında özel bir altyapıya sahip değilse, tasarladığı çözümler farkında olmadan çocuklar için risk barındırabilir. Çocuklar, yetişkinlerden çok daha farklı bir hassasiyete sahiptir.

Bu sebeple okul ortamlarının sadece rutin standartlara göre değil, bir "çocuk lensi" ile de incelenmesi gerekir. Bu bakış açısını kazanmak ise tesadüfi değildir; eğitimcilerden teknik personele kadar herkesin çocuk güvenliği ve hakları konusunda kapsamlı bir eğitimden geçmesini mecburi kılar.

OKULLARDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ VE ESENLİK ATMOSFERİ

Çocuk güvenliğinin ikinci temel sütunu; öğretmenlerden idarecilere, teknik personelden yardımcı hizmetlere kadar bütün çalışanların, çocukların korunmasını ve gelişimini önceleyen ortak bir bakış açısına sahip olmasıdır. Bu ortak vizyonun hayata geçmesi ise şu üç aşamalı süreçle mümkündür:

Kural ve değer inşası: Okul içerisinde çocuk güvenliği ve esenliğine dair net standartlar belirlemek. Kültürel benimseme: Bu değerleri sadece kâğıt üzerinde bırakmayıp, tüm personelin özümsediği bir okul atmosferine dönüştürmek. Sürdürülebilir uygulama: Düzenlemeleri taviz vermeden, herkesin sahip çıkarak uygulaması.

BU KÜLTÜR NEDEN VAZGEÇİLMEZDİR?

Bir okulda güvenlik kültürü yerleştiğinde, uygulamalar kişilerin inisiyatifinden çıkarak kurumsal bir kimlik kazanır. O kuruma kim gelirse gelsin, çocuk güvenliği ciddiyetle takip edilen, değişmez ve birincil bir mesele olarak kalmaya devam eder.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZ GÜVEN VE KORUMA

Güvenli bir atmosferin çocuk tarafındaki yansıması paha biçilemezdir. Kendini ifade edebilen, kararlara katılım sağlayan ve önemsendiğini bilen çocuklar, yüksek öz güvenli fertler olarak yetişir. Emniyetli bir ortamda yetişen öz güvenli bir çocuğun; ihmal, istismar veya kötü muameleye maruz kalma ihtimali ciddi oranda düşer. Ayrıca güvende olmak gibi en temel ihtiyacı karşılandığı için akademik ilerleme, sosyalizasyon, kültürel ve spor faaliyetlerine katılım gibi prososyal amaçlar daha tesirli yerine getirilir.

“KIRIK CAMLAR” TEORİSİ VE OKUL DİSİPLİNİ

Unutulmaması gereken bir diğer gerçek ise şudur: Okul gibi dinamik ortamlarda basit bir düzensizlik veya görmezden gelinen küçük bir güvenlik açığı, daha büyük ve karmaşık problemlerin tetikleyicisi olabilir. Disiplinin zayıfladığı bu tür boşluklarda; akran zorbalığı ve çeteleşme gibi istenmeyen oluşumlar kendine kolayca yer bulabilir.

EBEVEYNLERİN ÇOCUK GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜ

Ebeveynlerin çocuk güvenliği sürecindeki rolü, okul ile kurulan iş birliğinin kalitesine bağlıdır. Bu süreci daha etkili kılmak adına ebeveynlerin üstlenebileceği temel sorumlulukları şu şekilde düzenleyebiliriz:

Çocuk güvenliği, sadece okul duvarları içinde biten bir süreç değil; aile, çocuk ve okul üçgeninde kurulan açık bir iletişim ağıdır. Ebeveynler bu etkileşimde "zorlaştırıcı" değil, "kolaylaştırıcı" bir köprü görevi görmelidir. Çocuğun okulda yaşadığı problemleri fark ettiğinizde, durumu ön yargısızca araştırmalı ve okul idaresiyle yapıcı bir dil kullanarak paylaşmalısınız. Ayrıca çocuğun okula yansıyan korku, kaygı veya çekinceleri varsa bu durumlar mutlaka öğretmenler ve rehberlik servisiyle paylaşılmalıdır. Ev ortamından kaynaklanan ve çocuğun okul hayatını etkileyebilecek problemler için okulun rehberlik servisinden veya dışarıdan profesyonel destek alarak çözüm aranmalıdır. Gerek çocuğunuzun anlatımları gerekse kendi gözlemleriniz sonucu okulda "zarar verme potansiyeli" taşıyan fiziksel veya sosyal unsurları vakit kaybetmeden idareye bildirmeli ve tedbir alınmasını talep etmelisiniz. Okulda çocuk güvenliği ve esenliği için belirlenen kural, değer ve normları bozacak bir tutum sergilememeli hatta bu kültürü evde bizzat uygulayarak ve destekleyerek çocuğa örnek olmalısınız.

RİSKLİ BÖLGELERDE ÖZEL TEDBİRLER:

OKUL POLİSİ UYGULAMASI

Bütün okullar için geçerli olan temel güvenlik prensiplerinin yanı sıra, şiddet vakalarının veya dış risklerin daha yoğun olduğu bölgelerdeki okullarımız için ek müdahale mekanizmaları gereklidir. Bu noktada, veli-öğrenci-öğretmen-idareci dörtlüsüne eklenen beşinci ve kritik halka "Okul Polisi" uygulamasıdır.

OKUL POLİSİNİN ROLÜ VE FONKSİYONU

MEB ve İçişleri Bakanlığı protokolüyle yürütülen bu sistemde, okullar risk derecelerine göre sınıflandırılır. Bu personelin temel maksadı sadece suçla mücadele değil, görünürlük ve aktif gözetim yoluyla önleyici bir güç olmaktır. Okul polisleri, çocuk hakları ve çocuk psikolojisi konularında özel eğitim alarak sürece dâhil olurlar. Okul bahçesi, kantin, giriş-çıkış kapıları ve kampüsteki “kör noktalar” devamlı gözetim altındadır. Okul idaresi, rehberlik servisi, veliler ve “Çocuk Şube” arasında kesintisiz bir iletişim köprüsü kurar. Şiddet araçlarının (kesici alet, madde vs.) okula girişini engellemek için gerekli denetimleri yapar. Polisin okul personeliyle uyumlu ve görünür olması hem dış tehditlerin içeri sızmasını engeller hem de okul içinde bir güvenlik disiplini oluşturur.

OKULLAR İÇİN YENİ BİR GÜVENLİK TANIMI YAPILABİLİR

Güvenliği sadece dört duvar arasında düşünmemek gerekir. Daha önce bir şehrimizde okul polisliği uygulaması yapılırken öncelikle “okul” tanımı şu geniş perspektifle yeniden yapılmıştır: Okul sadece bir bina değildir.

Sınıflardan koridorlara, lavabolardan kantine, okul bahçesinden çevre yollara ve öğrencilerin eve gidiş güzergâhlarına kadar her nokta “okul alanı” kabul edilmiştir. “Suç ve şiddete sıfır tolerans" mottosuyla hareket edilerek, okul polisleri ve çocuk şube ekipleri buraları sürekli denetledi. Maksat şiddetin türeyebileceği durumları tespit edip okula yansımasını engellemekti. Mesela okulun etrafında içecek hizmeti veren bir kuruluşun, gizliden alkollü maddeler de sattığı ve bu maddeyi alan çocukların okula gelerek şiddet eylemlerinde bulunduğu fark edilmiş ve buralar sıkı denetlenerek bu olumsuzluğun önüne geçilmiştir. Böylece okul polisi okul ve çevresinde de görünür oldu. Okul çevresindeki umuma açık yerlerin ve ana arterlerin sürekli denetlenmesi, okullar ve çevresinde şiddet vakalarını ciddi oranda azaltabilecek bir yaklaşım olarak tecrübe edilmiştir.

