Yüzyılın kararı: CAF Temyiz Kurulu, Senagal'in kupasını iptal etti

Afrika futbolunda deprem! CAF Temyiz Kurulu, tartışmalı finalin ardından masa başında radikal bir karara imza atarak, Senegal’in şampiyonluğunu iptal etti ve Fas'ı Afrika Kupası Şampiyonu ilan etti.

Skandal kararın perde arkası

Senegal’in uzatmalarda 1-0 kazandığı maçın masa başında değişmesi, spor dünyasında “yüzyılın kararı” olarak yorumlanıyor. İşte skandal kararın perde arkası…

Şampiyonluğu değiştiren kritik Fas lehine tescil kararının gerekçesi ''sahayı terk etme''ye dayandırıldı. Futbol sahalarında nadir görülen karar maçın son bölümünde Senegal teknik direktörü Pape Thiaw’ın oyuncularını sahadan çekmesi, ağır kusur ve “hükmen mağlubiyet” sebebi sayıldı.

Senegalli oyuncular, şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Hatırlanacağı üzere Faslı top toplayıcılar, Senegal kalecisi Edouard Mendy’nin havlusunu almaya çalışmıştı ve Achraf Hakimi’nin olaya dahil olması fitili ateşlemişti.

Hakem kararları: Senegal’in iptal edilen golü ve Fas lehine verilen ancak kaçan penaltı, maçın tansiyonunu zirveye taşımıştı.

“Afrika için bir utanç!”

Karar sonrası Senegal Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdoulaye Seydou Sow, kararın sportif gerçeklerle bağdaşmadığını savunarak konuyu en üst merciye taşıyacaklarını duyurdu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Senegal'in futbolcu ve teknik ekibinin Fas'ın kazandığı penaltı sonrası sahayı terk etmelerini kınamıştı.

CAS yolu göründü

Senegal, şampiyonluk haklarını geri almak için dosyayı acil koduyla CAS’a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) taşıyacağını açıkladı.

Ağır cezalar Yağdı

Kararla birlikte Senegal Teknik Direktörü Thiaw’a 5 maç men ve 100 bin dolar, federasyona ise toplamda 615 bin dolar para cezası verildi.

Fas’a indirim

Fas tarafında 315 bin dolarlık ceza düşürülürken, Achraf Hakimi’nin cezası kısmen ertelendi.