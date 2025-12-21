Ocak ayını beklerken...

Beşiktaş eksikler sebebiyle iddiasız bir Türkiye Kupası maçı kadrosuyla sahaya çıktı. Yine de sadece Taylan Bulut’un ilk 11’de olması bile maçı izlemek için yeterli sebepti. Sezon başında ilk fırsatı bulduğunda bile taraftara ‘oh be sağ bek varmış’ dedirtmişti oysa. Aylardır kulübede bekletilmek yerine gencecik ve Almanya genç millî takımı görmüş bir oyuncu 2-3 maç üst üste sahaya çıksa elbette Gökhan Sazdağı ve Svensson’dan kötü performans sergilemezdi.

10 numara Orkun

Orkun Kökçü’nün ilk defa 10 numara pozisyonunda oynaması da önemliydi. Benfica’da santrfora daha yakın oynadığında çok daha skorer olduğunu unutmamak gerekir. Direkten dönen müthiş topu da o günlere dönebileceğine dair önemli bir işaretti. Bir başka konu ise Abraham’ın sakatlanması. Golcüsü oyundan çıkmak zorunda kalınca yerine kullanacağı bir isim olmaması Beşiktaş’ta son yıllarda kadro mühendisliğinin bir türlü becerilememesinin bir başka canlı kanıtıydı.

Rize çok kaçırdı

Misafir ekibin golü ‘geliyorum’ diye bağırırken homurdanmalara başlayan tribünlere Rashica nefes aldırdı. Rize gol yollarında becerikli olsaydı yine sıkıntılı bir sonuçla ayrılacaktı Beşiktaş... Şimdi bir başka ocak ayı transfer dönemi bekleniyor. Bu defa takıma direkt katkı sağlayacak nokta atışı transferler şart. Son dört sezonda her transfer döneminde olduğu gibi Beşiktaş formasının ağırlığını kaldıramayacak isimlere gidilirse ikinci devrenin nasıl geçeceğini kestirmek zor değil.

Maçın adamı: Orkun Kökçü

