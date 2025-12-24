Ufak dokunuşlarla bu Kartal uçar

Sergen Yalçın’ın özellikle savunma hattında yaptığı fantezi tercihleri hiç değerlendiremedi Tedesco. Solda gideceği kesinleşen Jurasek, sağda hataların adamı Gökhan Sazdağı varken baskı kurmayı denemedi bile, âdeta narkoz etkisinde uyudu kenarda. Hücum hattında ise siyah beyazlı oyuncuların gösterisi vardı. Rafa Silva’dan sonra bu takım hücumda çok uyumlu hâle geldi. Abraham’a da değinmek şart.

Bir derbi klasiği

Maça çok çok iyi başlamasına rağmen saçma sapan bir şekilde penaltı yaptırdı. Sergen Yalçın bu sezon oyuncularının akıl sır erdirilemeyecek hataları yüzünden bütün derbilerde en doğru planı yapıp öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamamıştı. Dün şeytanın bacağını Cerny sayesinde kırdı. Beşiktaş’ın devre arasında yapacağı transferler kadar eldeki oyuncuların nasıl değerlendireceği de çok önemli. Her ne kadar dün saçmalamış olsa da Abraham kalmalı çünkü sahanın her alanını görüyor, çok iyi servisler yapıyor. Kulübede kalması önemli.

Alexis Devrim

Muçi’nin hoca dokunuşuyla yıldız olduğu ligde Rashica haydi haydi olur. Orkun Kökçü’nün Benfica’da estirdiği gibi 10 numarada olması şart. O sırtındaki numarayı Hollanda’da, Portekiz’de olduğu gibi burada da boşuna vermediler. Djalo hiç boş stoper değil, Taylan da ideal bir bek. Alexis Sanchez’e çok benzeyen Devrim’de ısrar edilirse sol kanada da transfere gerek yok. Zaten orada Jota da var. Aciliyetler ise şöyle; Ndidi’nin yanına ayağı iyi ve atletik 8 numara, sola hücumcu bir bek, santrfora da golcü oğlu golcü. Maçın adamı Cerny, çok sevdiği Kadıköy’de yine şov yaptı. Bu adam ikinci yarıda coşar...

Maçın adamı: Cerny

