Yabancı problemi!

Yabancı futbolcu sınırlaması, bazı futbol ligleri veya federasyonları tarafından kulüplerin kadrolarında veya ilk 11’lerinde bulundurabilecekleri yabancı oyuncu sayısına getirilen kısıtlamaları ifade eder.

Bu tür kısıtlamaların ilk akla gelen avantajları yerli futbolcuların daha fazla forma şansı bulması ve kulüplerin altyapıya daha fazla yatırım yapmaya yönelmesidir.

Bu durum hem millî takımın başarısını destekleyebilir hem de yerel futbol ekosisteminin gelişimine katkıda bulunabilir. Ayrıca, kulüplerin yerel oyuncuları daha çok kullanmak zorunda kalması, millî takım teknik direktörlerine geniş bir oyuncu havuzu sunabilir ve ülke futboluna uzun vadede istikrar kazandırabilir.

Bununla birlikte, yabancı futbolcu sınırlamasının dezavantajları da göz ardı edilemez. Öncelikle, bu sınırlama, ligin genel kalitesini ve rekabet seviyesini düşürebilir. Dünyanın en iyi futbolcularının Süper Lig’i tercih etmemesi hem seyir zevkini azaltabilir hem de kulüplerin uluslararası arenada rekabet gücünü zayıflatabilir. Ayrıca, sınırlamalar nedeniyle yerli oyuncuların piyasa değeri yapay bir şekilde yükselir; bu da kulüplerin bütçelerini zorlayabilir ve transfer piyasasında dengesizliklere yol açabilir.

Bu nedenle federasyonlar yabancı oyuncu sınırlama politikasını belirlerken ister istemez belli tercihlerde bulunuyorlar. Bu politikanın içeriğinin nasıl olmasıyla ilgili tartışmalar bir yana bir politikanın uzun erimli olması o politikadan etkilenen aktörler için de strateji geliştirme fırsatı oluşturur ve avantaj ile dezavantajları konusunda daha verimli bir noktada buluşmasını sağlar.

Türkiye futbolu ise son yıllarda bu konuda tamamıyla aksi yönde ilerliyor. Neredeyse her yıl değiştirilen yabancı oyuncu sınırlaması politikası futbol kulüpleri için uzun vadeli planların imkânsız hâle gelmesine neden oluyor.

Ani değişiklikler, kulüplerin yüksek maliyetlerle aldıkları yabancı oyuncuları verimsiz kullanmasına ve yerli oyuncuların yapay olarak değer kazanmasına sebep olurken, takım uyumunu ve performansını olumsuz etkiliyor. Ayrıca, altyapı yatırımlarında istikrarsızlık oluşturuyor ve kulüplerin uluslararası arenada rekabet gücünü zayıflatıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkanlık değişimi geçen yıl değiştirilen yabancı futbolcu sınırlaması kuralının tekrar değişmesine neden oldu. Bu şekilde son 25 yılda kural 15 kez değişmiş oldu. Üstelik bazı Süper Lig kulüpleri kuralın tekrar değiştirilmesi için TFF yönetimine baskı yapıyor. Bir başka deyişle bu kuralın da uzun ömürlü olması çok da beklenen bir şey değil.

Bu “politikasızlık” Türkiye’de yabancı futbolcular konusunda her zaman geçerli miydi; son yıllara bakarsak “Evet!..”

Peki, “politikasızlık” ne zaman bitecek; “bir bilen varsa” sorunun çözümü ile beraber söylese de inansak!..

Ne dersiniz sayın başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu?..