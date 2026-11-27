Rakip teknik adam Gisdol’ün bir dönem Samsun’a oynattığı kompakt futbol dünkü takımının sahaya koyacağı performans için ipucu niteliğindeydi. 1,61 puan ortalaması yakalamıştı Karadeniz ekibinde. Dün de Sensi’nin merkezleştiği hücum yapısını iyi kullanarak girdiler maça. Reis Avrupa’da farklı on birler kuruyor. Bouchari ve Mendy yine on birdeydi. Fakat ikisi de ikinci yarıda kenara geldi. Reis bir karar vermeli. Takımın işleyişi bozuluyor bu uygulamalarla.

Onuachu kendini bulamıyor

Onuachu ilk yarıda kaleci Lapoukhov’la karşı karşıya pozisyonda inanılmaz bir gol kaçırdı. Nijeryalının mental yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum artık. Pina son maçta olduğu gibi sık sık ‘half-space’te belirdi fakat Gisdol belli ki Eyüpspor maçını izlemişti. Martino-Rodriguez kanadı bu bölgedeki varyasyonlara izin vermedi. Rakip teknik adam, Salah’ın (özellikle ilk 45’te) orta bloğa yanaşıp oyun kurma girişimlerine de çare üretti. Mısırlı yıldızı biraz da sertlikle durdurma yolunu seçtiler. Jordao ve Ngome’nin presi uzun süre Salah’ı zorladı.

Forvetler Salah’ı örnek almalı

Mendy’nin pasında geçiş uzmanı Salah topu aldığında herkes gibi ben de ‘gol’ dedim. G.Saray maçında da benzerini atmıştı. Son vuruş becerisini birçok forvet örnek almalı Salah’ın. Saviolo’nun golü etkisizliğini unutturdu. Muçi’nin yokluğu oyun kurulumunda temsilcimizi fakirleştirdi. Bulgaristan ekibi Trabzonspor’un seviyesinde değildi. Neyse ki zor da olsa kazandı temsilcimiz.

Maçın adamı: Salah

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