6 aylık bilanço

Bu yılın ilk yarısını geride bıraktık. 2024’ün ilk 6 aylık döneminde hangi yatırımın ne kadar kazandırdığı ortaya çıktı. Bu hafta tablolarımızda 6 aylık performanslar mevcut. Görüldüğü üzere;

-Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi %42,50 yükselişle en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. 2023 yılını 7.470 puandan kapatan BİST100, 2024’ün haziran ayını 10.667’den tamamladı. İlk yarıda endekste en yüksek 11.088 test edildi. BİST100’deki şirketlerden 4’ünün ise %100’ün üzerinde yükseldiği görülüyor.

-İkinci sıradaki TL mevduat, kümülatif ve ortalama oranlara göre yaklaşık %28 risksiz getiri sundu.

-Üçüncü sırada bulunan gram altında 6 aylık getiri %25 oldu. 1.955 TL’den geçen yılı kapatan gram altın, ilk yarıda 2.536 TL ile zirve yaptı. Haziranı da 2.447 TL’den tamamladı.

-Dördüncü sırada dolar (mevduat getirisinden arındırılmış şekilde) 6 ayda %11,1 primle gözüküyor. 2023 yılını 29,48 TL’den tamamlayan dolar, geçen hafta 32,72 TL’den kapanış gerçekleştirdi.

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Geçmiş getirilerde de gelecek beklentilerde de temel ölçü enflasyon... Önümüzdeki hafta haziran TÜFE verisi açıklanacak. 6 aylık enflasyonun %25 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. İlk yarıdaki getirilere bakılırsa, sadece borsa 6 aylık TÜFE’ye önemli fark atmış. O da bütün hisseler bazında değil… Mevduat getirisi TÜFE’nin hemen üzerinde gerçekleşmiş. Altın, enflasyonla başa baş gitmiş ve dolar TÜFE’nin oldukça altında kalmış.

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Son dönemde köprü, otoyol, ekmek, su, elektrik gibi kalemlerde zamlar var. Özel sektör şirketlerinin yaklaşık 3’te 1’inin “ara zam yapmayı düşündüğü” belirtiliyor. Bunların TÜFE’ye yansımaları olabilir. Bu anlamda 3. çeyrek, önemli bir hazmetme ve geçiş dönemi. TCMB’nin sıklıkla vurguladığı aylık TÜFE’deki gerçekleşmelerin %2,5 ve altına düşmesi hedefleniyor. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte faizlerde de indirim beklentisi daha sağlam bir temele oturabilir.

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Geçen hafta Para Politikası Kurulu karar metninde de vurgulandığı üzere, dezenflasyonist sürecin tesisi için uygulanan politika sürecek. Bu durumda, tıpkı ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da TL varlıkların öne çıktığı görülebilir.