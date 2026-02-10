Altıncı his var mıdır?

Yapılan incelemeler, bazı insanların bir altıncı hisse sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu, keramet değildir!

Sual: Altıncı his denilen bir kuvvet var mıdır ve ne işe yarar?

Cevap: Amerika'da Stanford Üniversitesinde yapılan incelemeler, bazı insanların bir altıncı hisse sahip olduğunu, mesela kapalı bir kutu içinde bulunan eşyayı sayabildiklerini, uzakta bulunan bir kimse ile irtibat kurabildiklerini, bir insanın aklından geçen şeyi anlıyabildiklerini göstermiştir. Tecrübeye her ırk ve dinden insanlar katılmış, hepsi de aynı başarıya ulaşmışdır. Uzak Doğu'da, Çin'de ve Hindistan'da rastlanan bazı Çin kâhinleri ve Hint fakirleri, bizi hayrete düşüren, akla gelmez türlü marifetler göstermektedir. Bunların içinde, havada uçar gibi görünen veya bir halatı havaya atarak onun üzerinde göğe doğru tırmanan kimseler vardır. Çinlilerin kabul ettiği Budizm, bir felsefe sistemidir. Buda, Konfüçyüs ve Laotse, meşhur filozoflardı. Telkin ettikleri esaslar, ahlak kaideleridir. Bunlar da, insanların türlü arzulardan vazgeçmeleri, iyilik, sabretmek, birbirine yardım, kötülükle mücadele etmek gibi şeylerdir. Buda;

“Kendine nasıl muamele edilmesini istiyorsan, başkalarına öyle hareket et” der. Fakat, Allahü teâlâdan bahsetmez. Buda, insan olduğu hâlde, talebeleri onu tanrılaştırmışlar ve tapınaklar yapmışlardır ve Budizm, din hâline gelmiştir. Hintlilerin esas dini Mecusilik ise, putperestliktir. Putlardan başka bazı hayvanlara da mesela ineklere taparlar. Ne Budizm, ne de Mecusilik, bir din değildir. Buna rağmen bunların, keramete benzer marifetler gösterdiği bir gerçektir. Bu marifetleri özel bir terbiye görerek, riyazetle, özel vücut hareketleriyle ve çalışarak, elde etmektedirler. Ayrıca, insanı hissetmez hâle sokan, insana zorla emir telkin eden ve ona istediğini yaptıran hipnotizma, bazı insanların sahip olduğu hususi bir kudretten ibarettir.

Bütün bunlar bir keramet değil, bir hünerdir. Bugün ilim adamları, bütün insanlarda bu gibi kabiliyetin az veya çok bulunduğunu, bazılarında fazla geliştiğini, bazı insanların hususi usullerle bu hissi geliştirebileceğini, zamanla bulunacak yeni ve kolay usullerle herkesin bu hissini canlandırabileceğini ileri sürmektedirler. Kendisinde altıncı his fazla gelişen kimsenin, bu hususiyetini marifet değil, keramet olarak göstermesi, ancak bir hilekârlıktır!

