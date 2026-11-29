Hâfız Molla: “Haydi aslanım; Hızır aleyhisselâm yoldaşın, atın çabuk, yolun açık, yolculuğun uğurlu olsun!”

Doğan Bey:

“Muhterem hocam Emîr hazretleri gibi laf ettiniz.”

“Hepimiz aynı kaynaktan testilerimizi doldurduğumuzdan olsa gerek yiğidim.”

“Suyu tatlı gözeden dolan kaplarda, acı su olmayacaktı elbette…”

“Âlâ yiğidim… Ârife tarif gerekmez.”

“Estağfirullah efendim!”

“!!!”

Bütün ihtiyaçlarını karşıladığı bu koca harp kurdu, tecrübeli akıncı ve âlim zât-ı muhterem uyumamış, yolda lâzım olabilecek her şeyi en güzel şekilde hazırlamıştı. Hazırol vaziyetinde hürmetle duran Doğan Bey’e, öpüp başına koyduğu haki bir keseyi uzattı. Doğan Bey, elleri önde ilerledi. Hürmetle eğildi. İçinde ne olduğunu tam bilemediği şeyi aldı. Memnuniyetle öptü, başına koydu. Dışarı çıkarken Hâfız Molla:

“Haydi aslanım; Hızır aleyhisselâm yoldaşın, atın çabuk, yolun açık, yolculuğun uğurlu olsun!” diyerek gülümsedi.

Kapının önünde bakımlı, cins bir kır atın onu beklediğini görünce gözleri buğulandı. Can yoldaşı Yağıztay’ından ayrılmak pek ağır gelmişti. Lâkin yapacağı başka şey de yoktu. Yolu uzun ve zorluydu. Her konak yerinde bir at değiştirmeseydi işi çıkmaza girer, belki de hedefine varmakta gecikirdi. Eliyle büyütüp beslediği Yağıztay’ını bırakmak, Gülşah’tan ayrılmak kadar acı vermişti. Onu teselli eden şey ise emin ellerde olmasıydı. Kim bilir, seferden Allahü teâlâ izin verir sağ sâlim dönerse belki yeniden kavuşurlardı. Sonra bu atın ondan geri kalır tarafı da yoktu. Emre uymak ise en güzeliydi.

Muhabbetle kucaklaştılar kırk yıllık dost, samimî ahbap gibi. Duâ ve güzel temennilerle yeni küheylanına bindi. Karnı toktu her ikisinin de. Üzengisini tutan Hâfız Molla’ya şefkatle baktı. İhtiyar harp kurdu bir büyüğün atını tutup ona haddinden fazla kıymet vermesine pek utandı.

“Bâri bunu yapmasaydınız efendim. Çok mahcup oldum!”

“Sen üzülme evlât. Bu dava büyük, bu dava sahipsiz değil diye Rabbime hamd ve şükür ifadesi benimkisi. Nice meydanları, nice düşmanlara dar etmiş nice serdengeçtiler de benim atımın üzengisini tutmuşlardı. Eden kendine eder. Bak ne elim eskidi, ne de bir yaş daha kocadım. Yine aynı adamım yiğidim!”

“Bir geceye bir ömür sığdırdınız efendim. Sizi, evinizi ve hattâ bu köyü hiç unutmayacağım. Hadi Allah’a ısmarladık.”

“Güle güle yiğidim. Güle güle!”

Çok çetindir âhiret, sevab istersen şayet,

İyi kötü herkese, hakkın varsa helâl et!

Dizginleri sonuna kadar çekti. Ağır, keskin mahmuzlarını atın karnına okşarcasına dokundurdu, “Bismillah…” deyip dehledi.

Köyün tek katlı evlerinin önünden, etrafı çitlerle çevrili bahçelerin yanından yel gibi esti. Ardı sıra koşuşan köpeklerin hırçın havlamaları arasında henüz ufuktan doğmakta olan güneşi önüne alarak sabah rüzgârıyla yarışırcasına dörtnala uzaklaştı. Başı dumanlı dağlara doğru süzülerek gözden kayboldu.

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