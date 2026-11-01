İsrail'in geleceği, Filistinlilerin elinde

İsrail, üç yıldır süren savaş ve katliamların gölgesinde seçime gitti. Anketler dahil herkes Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kaybedeceğini düşünse de beklenilen olmadı. Ancak, şu var ki; Netanyahu ağır yara aldı. Netanyahu'nun liderliğindeki iktidar bloku 53, Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 milletvekili çıkardı. En büyük sürprizi yapan Arap partileri, sandalye sayısını 10'dan 19'a yükseltti. Böylelikle Filistinli Arap vekiller gücünü neredeyse ikiye katladı. Bu saatten sonra tek yapmaları gereken şey muhalefet ile koalisyon kurup Netanyahu'yu devirmek. Şu an ki söylemler de bu yönde. Fakat Netanyahu bu, ne yapacağı belli olmaz. Her an ülkeyi yeni bir kaosa sokabilir ya da korku ve şantajla muhalefetten birkaç vekili kendisinin yanına çekebilir. Bu senaryoların gerçekleşmediği tablo da dünya sonsuza kadar Netanyahu'dan kurtarabilir.

KİM BU ARAP VEKİLLER?

Şimdi diyeceksiniz ki, muhalefettekiler ondan farksız mı? Pek tabii değil. Ama şu var ki; ilk defa Arap vekiller, İsrail'in geleceğine belirleme hakkına sahip. İktidarı ele geçirmek isteyen muhalefet, onlarla birleşmek zorunda. Bu gerçekleştiği takdirde de istediklerini yapabilmek için yine Filistinlileri ikna etmeleri gerekecek. Peki, bu Arap vekilleri kimdir, nedir, muhalefeti satıp Netanyahu ile iş yapar mı? Tek tek hepsini inceleyelim ve gerisine siz karar verin.

1. Dr. Ahmad Tibi: Müslüman Filistinli. Ta'al (Arap Değişim Hareketi) partisinin lideri. Yaser Arafat'ın eski danışmanlarından. Filistin milliyetçisi ve iki devletli çözümü destekliyor.

2. Dr. Yousef Jabareen: Müslüman Filistinli. Hadash (Barış ve Eşitlik Cephesi) lideri. Siyonizm karşıtı ve iki devletli çözümden yana.

3. Aida Touma-Suleiman: Hristiyan Filistinli. Hadash/İsrail Komünist Partisi lider kadrosundan. Marksist/sol, radikal feminist ve antifaşist. Yani anlayacağınız, Netanyahu'nun tam zıttı. Filistin işgalinin sonlandırılması için uzun süredir mücadele veriyor.

4. Ofer Cassif: Radikal sol, anti-Siyonist ve Marksist. Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını savunan tek Yahudi milletvekili.

5. Bakr Awawdeh: Müslüman Filistinli. Sosyo-ekonomik adaleti ve Filistin ulusal kimliğini savunuyor.

6. Faten Ghattas: Hristiyan Filistinli. Laik sol ve eşit yurttaşlık hakları savunucusu.

7. Youssef Atauna: Müslüman Bedevi Filistinli. Sol-sosyalist. Necef (Negev) bölgesi Bedevilerinin toprak ve konut haklarını öne çıkaran siyasi çizgiye sahip.

8. Hassan Nasasra: Müslüman Filistinli. Siyonizm karşıtı ve Filistin milliyetçisi.

9. Nahaya Washahi: Müslüman Filistinli. Toplumsal eşitlik, eğitim hakları ve azınlık koruması odaklı laik-sol siyaset.

10. Haitham Zahalka: Müslüman Filistinli. İki devletli çözümden yana.

11. Samir Bin Said: Müslüman Filistinli. Necef Arap topluluklarının tanınmayan köy sorunları ve yerel kalkınması üzerine yoğunlaşan merkez-sol anlayış.

12. Dr. Mansour Abbas: Müslüman Filistinli. İsrail İslami Hareketi'nin (Güney Kanadı) siyasi lideri. Radikal ve muhafazakâr.

13. Waleed Taha: Müslüman Filistinli. Muhafazakâr İslami çizgiye sahip.

14. Walid Al-Hawashla: Müslüman Bedevi Filistinli. Necef Bedevilerinin mülkiyet ve köy haklarını savunan muhafazakâr İslami çizgi.

15. Dr. Yasir Hujeirat: Müslüman Filistinli. Sağlık reformu, Arap şehirlerinin kalkınması ve sivil eşitlik odaklı İslami muhafazakâr.

16. Iman Khatib-Yasin: Müslüman Filistinli. Muhafazakâr İslami çerçevede kadın hakları ve sosyal adalet savunucusu. Knesset'e başörtüsüyle giren ilk kadın milletvekili.

17. Mohammad Abu Elhega: Müslüman Filistinli. Arap nüfusun entegrasyonu odaklı pragmatik çizgi.

18. Sheikh Khamis Abu Hasira: Müslüman Filistinli. Geleneksel İslami muhafazakârlık, dini kurumların korunması ve gençlik eğitimi odaklı.

19. Hamad Amar / Afif Abed: Dürzi/Arap kökenli İsrail vatandaşları. Dürzi Arap toplumu hakları için mücadele ediyorlar.