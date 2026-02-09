Asrın felaketinde yolculuk...

“Saat 04.00 sularında şiddetli bir sallantıyla uyandık ve bir deprem olduğunu fark ettik!..”

Üç sene önceydi... Yani 6 Şubat 2023’tü. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, milyonlarca insanın hayatını kökten değiştirdi. Depremde yaşadıklarımız ise hem çaresizliği hem de devlet-millet dayanışmasının sahadaki karşılığını bütün şeffaflığıyla gösterdi.

Dünyada eşi benzeri görülmeyen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde iki büyük deprem meydana geldi.

Urfa dâhil 11 ilimizde çok sayıda can ve mal kaybına yol açtı. Milyonlarca insanı etkileyen bu asrın felaketini biz de Urfa’da bizzat yaşadık. Cenabı Hak, bir daha memleketimizi bu tür afetlerden muhafaza etsin.

Depremden birkaç gün önce hanımımla birlikte Urfa’da görev yapan çocuklarımızın yanına gitmiştik. Çocuklar, annelerinin yani eşimin yanlarında kalarak hem bize hem de 1 ve 2 yaşlarındaki torunlarımıza yardımcı olabileceğini, benim istersem İstanbul’a dönebileceğimi söylediler. Bu teklifi kabul ederek pazar gecesi için uçak rezervasyonu yaptırdım. Ancak yoğun kar yağışı sebebiyle uçak seferleri iptal edilince Urfa’da kalmak zorunda kaldım.

Çocukların oturduğu ev site içerisinde, dokuzuncu kattaydı. Pazar gecesi herkes odasına çekilmişti. Pazartesi sabahı saat 04.00 sularında şiddetli bir sallantıyla uyandık. Ne olduğunu anlayamadan bunun bir deprem olduğunu fark ettik ve bildiğimiz duaları okumaya başladık. Çocuklar torunları alarak telaşla odamıza geldiler. Korkmamalarını söyleyerek sarsıntının geçmesini bekledik.

Sarsıntı durur durmaz binayı terk etmeye karar verdik. Dokuzuncu katta olmanın tereddüdüyle merdiven mi asansör mü derken kendimizi asansörde bulduk ve binadan uzaklaştık. Yakındaki camiye sığındık. Cami çoluk çocuk doluydu; herkes sabırla bekliyordu. Biz de boş bir yere yerleştik.

Camide 3-4 saat kaldık. Artçı sarsıntılar devam ediyordu. Eve dönmeye karar verdik ancak evdeyken yeniden artçılar başlayınca açık alana çıkmak istedik. Havanın soğuk olması sebebiyle Urfa Fuar Alanı’na yöneldik. Trafik yoğundu; âdeta tüm şehir oraya akmıştı. Fuar alanında Urfa Belediyesi görevlileri, imkânlar dâhilinde halka yardımcı olmaya çalışıyordu. DEVAMI YARIN

