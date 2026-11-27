“Dağlar taşlar yabanî zeytinlerle doluydu. Ama biz bunları aşılamayı da bilmiyorduk.”

Hatıramı anlatmaya bugün de devam ediyorum... Akşam geç saatlerde bir bayan sinirli bir ses tonuyla, azarlar bir şekilde, niçin arabasına kartımı koyduğumu sordu. Kendisine durumu anlattım. Arabasına çarptığım için kartımı bıraktığımı hasarı ödemeye hazır olduğumu söyledim. Meğer kadıncağız arabasına çarpıldığına bile dikkat etmemişmiş. Bunun üzerine gidip arabasına tekrar bakmasını söyledim. Birkaç dakika sonra beni aradı ve önemli bir hasar olmadığını, eğer olsaydı bile, böyle bir incelikten sonra, hasarın ödenmesi için benden bir talepte bulunmayı düşünemeyeceğini söyledi... Bizim insanımız aslında böyle de yufka yürekli ve anlayışlıydı...

Ne varsa hayatı ezbere yaşamaktan oluyordu çoğunlukla bu anlamda köyümüzün ilk yıllarından bahsedeyim biraz da size... Daha önce söylediğim gibi bizim köyümüz bir Türkmen köyüydü. Toprağa, diğer komşu köylere göre, geç yerleşmişlerdi. Bundan dolayı, bizim yetiştirdiğimiz ve bildiğimiz sebzenin çeşidi çok az sayıdaydı. Bunlar söylemek gerekirse kabak, patlıcan, fasulye ve bamyaydı. Bunların dışında, başka bir sebze bilmiyorduk. Pırasa, kereviz, ıspanak, lâhana, karnabahar, marul, bezelye, enginar, maydanoz, tere gibi yiyecekleri ne biliyor ne de duyuyorduk.

Dağlar taşlar yabanî zeytinlerle doluydu. Ama biz bunları aşılamayı da bilmiyorduk. Köyde sadece iki üç aile zeytin yetiştiriyordu. Onlar bize zeytin verdikleri zaman kendimizi mutlu sayıyorduk.

Aynı şekilde, fazla sayıda meyve çeşidi de bilmiyorduk. Hâlbuki tarlalarımız ve bahçelerimiz her çeşit meyve ve sebzeyi yetiştirmeye uygundu. Dağlarda kendiliğinden yetişen "ahlat" denilen yabanî armutları da aşılamasını düşünemiyorduk. Düşünsek bile köyde aşı yapacak kimse yoktu.

Dağlar taşlar yabanî zeytinlerle doluydu. Ama biz bunları aşılamayı da bilmiyorduk. Köyde sadece iki üç aile zeytin yetiştiriyordu. Onlar bize zeytin verdikleri zaman kendimizi mutlu sayıyorduk.

Aynı şekilde, fazla sayıda meyve çeşidi de bilmiyorduk. Hâlbuki tarlalarımız ve bahçelerimiz her çeşit meyve ve sebzeyi yetiştirmeye uygundu. Dağlarda kendiliğinden yetişen "ahlat" denilen yabanî armutları da aşılamasını düşünemiyorduk. Düşünsek bile köyde aşı yapacak kimse yoktu. Şimdi aradan yıllar geçti her tarafta her türlü sebze ve meyve yetişiyor ve insanlar eskisi gibi tabiatla cebelleşmeden üretim yapabiliyorlar.

Osman Nuri Yıldırım