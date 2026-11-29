“Film başlamadan sinema içinde elim cebimde volta atarken elime bozuk para geldi”

İlkokula gidiyordum. Öğretmenimiz Serpil Hanım okulda 72 ekran tüptü televizyonda çizgi film ve animasyonlar izletirdi. Bir gün “Çocuklar sizi sinemaya götüreyim mi?” dedi. Hepimizde bir heyecan başladı. İlk defa sinemaya gidecektim. Herkesten bir ücret talep edildi. Benim için ücret zordu. Dedem bunun için para verir mi vermez mi? Öğretmen annemi arayıp nasıl bir filme götüreceğini söylemiş. Babaannem de devreye girince dedem parayı verdi ama o para sadece bilete yetiyordu. Bu da benim imtihanım. Üniversiteye gidene kadar cebim harçlık görmedi. Zaten üniversitedeyken harçlıklarımı babam vermişti. Bu parasızlık yüzünden başıma daha neler geldi ama onları sonra anlatırım.

Neyse parayı öğretmene teslim ettik ve sinemaya gideceğimiz zamanı sabırsızlıkla bekledik. Sinemaya gitmek için benim de okula geldiğim okul servisini ayarlamışlar. Herkes doluştu servise ve yola çıktık. İstikamet sinema. Amasya’nın tek sineması ırmak kıyısındaydı. Saraçhane Camii’nin biraz ilerisindeydi. Tabii şimdi orada sinema yok, 2020’de kapandı. Neyse sinemadan içeri girdik. Kocaman bir salon vardı. Buranın üst katları da varmış. Aynı anda birden fazla film yayınlayabiliyorlar yani. Hatta alt katta bir de tiyatro salonu da vardı. Bütün arkadaşlarım o meşhur patlamış mısırdan almıştı. Tabii bende para yok. Herkes patlamış mısır ve meyve suyu almıştı. Ben hiçbir şey alamayacaktım. Daha film başlamadan sinemanın içerisinde elim cebimde volta atarken bir de baktım ki cebimde bozuk para. Geçen bakkala göndermişlerdi de oradan artan bozuk para cebimde kalmış. “Belki bu para patlamış mısır almaya yeter” diye düşünürken bir çıkardım cebimden parayı sadece bozuk 250 bin lira vardı. Oysa patlamış mısır 5 milyondu (altı sıfır atılmadan önce) yani param mısır almaya yetmiyordu. O da ne? Orada simit de satılıyordu. Son paramla simit aldım. Birazdan film başlayacaktı. Önce reklamlar döndü. Sonra film başladı. Sinema hiç televizyona benzemiyordu. Kırmızı Başlıklı Kız filmini izledik. Herkes patlamış mısırlarını ben simidimi yedim.

Film bitti, okula dönecektik. Yine aynı arabaya bindik ama okula geldiğimizde artık dersler bitmişti. Ben arabadan inmedim. Ne de olsa aynı arabayla eve gidecektim.

İşte ilk o zaman sinemaya gitmiştim bu benim ilk ve tek sinemaya gidişim imiş.

Abdullah Karakoç