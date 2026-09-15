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Onlar benim misafirim

Ünal Bolat
Ünal Bolat [email protected]
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“İnsanları beklemediği bir anda habersizce sevindirmenin mutluluğunu bir bilseniz”

Hatırama bugün de devam ediyorum... Alışveriş için dükkân dükkân gezmeyi, marketlerde uzun süre dolaşıp ürünlere bakıp fiyat karşılaştırmayı sevmiyorum. Üstelik çabuk sıkılanlardanım...

Arkadaşıma bir yer gösterip “şurada oturup hem dinlenelim hem de bir şeyler yiyelim” dedim. Tam yemeğe başladığımızda, yeğenimin çocukluktan arkadaşı ile nişanlısı bizi gördüler. Ufak bir şaşkınlıktan sonra yanımıza gelip selam verdiler. Çünkü onlarla da yıllar sonra ilk kez karşılaşmıştım. Hâl hatır sorup biraz ayaküstü sohbet ettikten sonra müsaade isteyip ilerideki bir masaya geçtiler.

Arkadaşımla hesabı ödemek için kasaya gittiğimde onların oturduğu yeri gösterip “O iki kişi benim misafirim. Sipariş ettiklerinin ücretini almayın. Onların hesabını da ödemek istiyorum” dedim… Ve onlara da haber vermeden ayrıldık...

Bir başka gün de ziyaretime gelen arkadaşımı, ilçedeki İhlas Mağazasına yakın bir yerde yemeğe götürmüştüm. Tam dükkânın önünden geçerken mağaza sorumlusu arkadaşımın, tek başına çalıştığını görüp meşgul etmemek için yanına uğramaktan vazgeçtik. Mağazada gördüğüm arkadaşımın da aç olabileceğini düşündüm. Onun için de sipariş verip garsona götürmesini rica ettim.

Garson yemeği götürdüğünde “sipariş benim değil” diyerek geri göndermiş. Tabii bizden habersiz olduğundan, yanlışlıkla kendisine geldiğini zannetmiş. İsmi Mehmet olan ve yaşça bizden küçük olan bu kardeşimize “sizi tanıyan ve onlardan birisi Afyonlu hemşehriniz olan iki kişi gönderdi” diye söylemesini tembih ederek tekrar götürmesini istedim. Garson “sizin dediğiniz gibi söyleyince teşekkür etti ve siparişi kabul etti” diye haber getirdi. O bizi görmeden oradan ayrıldık.

İnsanları beklemediği bir anda habersizce sevindirmenin mutluluğu paha biçilemez güzellikte bir histi...

İnsana huzur veren bu hâli, birçok örnekleriyle anlatan batılı yazarlar var. Aslında onlar da bunu İslamiyet’ten öğreniyorlardı. Çünkü bizim dinimiz, Allah rızası için herkese, hatta müslim-gayrimüslim ateşperest veya dinsiz olsun hiç ayırım yapmadan, herkese iyilik yapmanın sadaka olduğunu bildiriyor. Yemek yedirmenin sevabının ise pek çok olduğunu ve hatta Cenab-ı Hakkın bunun derecesini kimseye bildirmediğini söylüyor. İslam âlimleri “Allahü teâlâ iki şeyin sevabını ahirete bırakmıştır” diyorlar. Birisi oruç diğeri de yemek yedirmek. DEVAMI YARIN

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