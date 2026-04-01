Şaka gibi ama gerçek

Oğlu “anne dış kapı ve bahçe kapısını kilitle anahtarları da yanına al, ne olur ne olmaz” der.

Hatıramı anlatmaya bugün de devam ediyorum... Ben uyarınca o da bana “Abi bizi tanıştıran aracılar sağlam insanlar hem de gelin çok marifetli... İki gün bizim evde misafir oldular. Annemin elini sıcaktan soğuğa değdirmedi. Çok marifetli, bugün dinî nikâhlarını da kıydık” deyince “hayırlı olsun” dedim ama yine “dikkatli olun” tavsiyesinde bulundum...

Evin abisi geline söz verdiği külliyetli miktarda altın takı alıyor. “Nasılsa altınlar evimizde kalacak onun için endişe yok” diye düşünüyor. Yeni gelinin babasına da hatırı sayılır bir miktar para verip mağazada takım elbise, gömlek ayakkabı vb. alıyorlar.

Yeni dünürü tepeden tırnağa giydirip cebini doldurup otogarda otobüse bindirip gönderiyorlar. Hatta “adam geri gelirse” diye otobüs otogardan çıkana kadar da takip ediyorlar.

Sonra mutu hâlde eve dönüyor. Akşam yemekleri ailece mutlu bir şekilde yiyorlar. Yeni gelin pek konuşmaz ama sofrayı kurar kaldırır evin her tarafını siler süpürür.

Sonra kaynanasına “anne bugün çok yoruldum biraz da rahatsızım damat ayrı odada kalsa bu gece” diyor. Kaynana “Olur kızım hele şu altınlarını tak takıştır birazdan konu komşu çay içmeye gelecek seni görecek. Gece de benim odada kalırsın” der.

Gelin de takılarını takar komşuları ağırlar. Gece kaynanasıyla aynı odada kalır. Evin abisi annesine:

“Dış kapıyı ve bahçe kapısını iyice kilitle anahtarları da yanına al, ne olur ne olmaz, temkinli olalım” der.

Gelin kaynana aynı odadadır. Kaynana dış kapının anahtarını yastığının altına koyup yatar. Kaynana sabah namazına kalkar. Bakar ki gelin yatakta yok. Yastığın altındaki anahtara bakar yerinde duruyor. Dış kapı da kilitli. Biraz rahatlar. Lavaboya bakar, evin her tarafına bakar gelin yok. Mutfağa gider bir de ne görsün mutfağın penceresi açık. Gelin gece oradan kaçıp gitmiş...

Kaynana avazı çıktığı kadar bağırır: “Oğlum uyanın gelin kaçmış!” Evin büyük abisi telaşla kalkar her tarafa bakarlar gelin yok. Sırra kadem basmış. Altınları takıları bir miktar da para almış kaçmış. Hane halkı akrabalar bu olay karşısında şoke olur... Meğer kendini o gelinin babası gibi tanıtan adam şebekenin başı imiş, gece gelmiş gelini alıp gitmişler...

Bundan sonra yaşananlar hukuka intikal ettiği için gerek yok ama çok sıkıntı yaşandı o bir gerçek...

Orhan Yavuz Ejder-Manisa

