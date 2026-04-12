Çocuklarınızla olumlu iletişim için...

Her şeyden önce iyi anne-baba olmanın yolu ebeveynlerin iş birliği hâlinde ve istikrarlı davranmalarından geçer. İdeal ebeveynlik için okumaktan ve çeşitli eğitim çalışmaları ile kendinizi geliştirmekten geri durmayın. Hayırlı evlat sahibi olmak istiyorsanız hayırlı ebeveyn olmak için çaba sarf etmeli ve dua ile pekiştirmelisiniz.

Ebeveynlik eğitimi evlilik öncesine dayanır. Evlilik öncesi taraflar birbirlerini değerlendirirken kendilerine emanet edilecek çocukların anne-babaları olacakları düşünülmelidir.

“Ben bu şahısla evlenmek istiyorum, acaba ebeveynliği nasıl olur? Asabiyetini ben kaldırabilirim ama ya çocuklar” diye düşünülebilmeli ve hassas bir şekilde irdelenmelidir. Çünkü evliliğin yegâne amaçlarından biri sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktır. Bu nedenle muhatabın irdelenmesi için ebeveynliği bilmesi gerekir.

Evlenmeyi düşünen bireyler kuracakları aile ve yetiştirecekleri çocuklar için evlilik öncesi çeşitli eğitimlere katılabilir, danışmanlık hizmeti alabilirler. Böylece evlilik öncesi veya sonrasında karşılaşabilecekleri sorunlara hazırlıklı olabileceklerinden hata yapma ihtimalleri en aza inecektir. Etkili ebeveynliğin sağlanabilmesi için diğer şart eşler arası ilişkilerin pozitif olması gereğidir. Karı-koca arası tartışmaların yoğun olduğu bir ev ortamında çocukların da psikolojileri kendilerine negatif davranılmasa bile negatif bir biçimde etkilenir.

Nasıl bir insan olduğunuzun farkında mısınız? İyi anne-baba olmadan önce iyi bir birey olmalı, negatif özelliklerinizi terbiye etmelisiniz.

Nasıl bir evlat sahibi olacağımız bizim elimizde değil ama nasıl bir anne-baba olacağımız bizim elimizde ve tercih edilen anne babalar olursak zamanla tercih ettiğimiz gibi çocuklar yetiştirir ve tercih edilen bireylerin oluşmasına vesile oluruz. Lütfen dinleyip anlamadan çocuklarınızın amaçları ve düşünceleri konusunda fikir sahibi olmadan çocuklarınıza tepki vermeyin.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Seni düşündüm

Sevda odununa, sardım sinemi,

Yakıp bir köşede, seni düşündüm.

Aşka mesken olan, gönül hanemi,

Yıkıp bir köşede, seni düşündüm.

Saatler çığ oldu, takvim fırtına,

Hicranı yükledin, aşkın sırtına.

Anı defterine, senin hatrına

Bakıp bir köşede, seni düşündüm.

Ellerinle yazdın, hazin sonumu,

Taşlarla doldurdun, benim koynumu.

Çaresi yok deyip sensiz boynumu,

Büküp bir köşede, seni düşündüm.

Nere gitsem bilmem, alıp başımı?

Ölmeden diktirdin, mezar taşımı.

Avucumu açıp bir bir yaşımı,

Döküp bir köşede, seni düşündüm.

Ben "yas evi" oldum, sen ise düğün,

Kan kustum sayende günde üç öğün.

Yorgun dizlerimin üstüne her gün,

Çöküp bir köşede, seni düşündüm.

Yaşarken bilmedin, hiç değerimi,

Bana zindan ettin, köhne yerimi.

Tırnaklarım ile, bütün derimi,

Söküp bir köşede, seni düşündüm.

Mustafa Sinan Ay-Isparta

ESKİMEZ KELİMELER

İBRA: Aklama, İbraname: Aklama belgesi.

SULH: Barış.

TEVDİ: Emanet etme.

İHMAL: Gereken ilgiyi göstermeme, önem vermeme; boşlama, savsaklama, savsama.

TEVESSÜL: Elde etmek istenilene ulaşmak için birini ve bir şeyi aracı yapma.

DEREKE: Aşağı derece.

YEKVÜCUT: Hep birlikte.

MEVKİ: Yer. Makam. Bazı ulaşım araçlarında yolculara veya tiyatro, sinema vb. yerlerde seyircilere sağlanan konfora ve bilet ücretlerine göre düzenlenmiş yer. Durum.

