Günümüzde insanlar eylemlerinin sorumluluklarını almaktansa bir kenardan tercihlerinin sonuçlarını izlemeyi tercih etmektedir. Böylesi daha konforlu geldiğinden hayatın sorumluluğunu cesaretle üstlenmekten kaçınılmaktadır. Oysa bize öğretilen hasletlerin başında eylemlerimizi değerlerimizle orantılı olarak seçmek ve bunları göğsümüzü gererek taşımak vardır. Nitekim tarihimizde de süregelen ve bizlere öğütlenen davranış bu olmuştur. Mekkeli müşrikler Peygamber efendimizi ve ona destek veren Haşimoğullarını ekonomik ve sosyal boykota tabi tuttuğunda, Müslümanlar ciddi açlık ve yoksunluk yaşamıştır. Peygamber efendimiz kendisine ve yakınlarına yönelik ağır baskılara rağmen tebliğinden vazgeçmemiştir. Değerlerine bağlı kalmak, bunların bedelini yalnızca rahat zamanlarda değil zor zamanlarda da göze alabilmektir.

Eylemlerine kendi iradesiyle, aklın ve vicdanın süzgecinden geçirerek karar veren insan; bu kararların bedelini de üstlenecektir. Öyle ki bu karar yanlış ise hatalı ise bunların da bedelini üstlenmekten geri durmadığında hakikaten sağlam bir duruş sergilemiş olacaktır. Hatalarımızın sorumluluğunu taşıma cesareti, hatasının arkasına âdeta saklanmak davranışından daha onurlu bir seçimdir. Zira hata yapmak insan doğasına özgüdür. Mesele hatasız ve mükemmel insan olmak değil hatalarımızdan yeniden doğmak; onları düzelterek büyümeyi seçmektir. Burada önemli bir ayrım var. Hatalarımızı sahiplenmek onları haklı göstermek değildir. Onları haklı göstermek için bin bir takla atmak değil, yanlış kararlarını da sahiplenebilmek ve telafi etmek için cesaret göstermektir.

Günümüzde özür dilemek, affedersin demek insanın ağırına gidercesine davranılmaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden biri kusursuzluk algısının sürekli pazarlanmasıdır. Çünkü kusurlu görünmek, günümüzde çoğu zaman yetersizlikle eş tutulmaktadır. Bu konuya yarın da devam edeceğim.

Gülnihal Koçak Ülger

ŞİİR

Hasret sancısı

Hava yağmurlu hem de hazan olunca,

Gözler dolu bir de gönül coşunca,

Hep gidenler geri dönmez olunca...

Belki sükuta erer bun can Hakk’a varınca...

Bir kıvılcım tüm bedeni sarıyor,

Yanıyor bedenim âdeta kavruluyor.

Can suyuna hasret ağaç misali kalıyor,

Sana olan ihtiyacım her geçen gün artıyor.

Beni kıyıda bırakıp kayboldu gemiler ufukta.

Fırtınalı denizde bir başıma kaldım koylarda.

Dalgaların sesiyle baş başayım ummanlarda,

Hüzün yüklü gemilerim var çok uzaklarda.

Betül Kara – Osmaniye

UNUTULMAZ KELİMELER

ÇALAP: Yunus Emre’nin şiirinde geçer, Allah.

BEDBAHT: Talihi kötü olan, bahtsız, talihsiz (kimse)

DEMBEDEM: Diama, sürekli.

MÜNEVVER: 1. Aydınlatılmış, aydınlık, ışıklı, nurlu. 2. Tahsil, bilgi ve görgü sâhibi olan, fikrî meselelerle uğraşan kültürlü (kimse), aydın, entelektüel.

DİDAR: 1. Yüz, güzel yüz, çehre. 2. Görünüş, tecelli. 3. (tasavvuf.) Cenabıhakk’ın müminlere vadettiği görünüşü, tecellisi

MÜLAKAT: 1. Bir yerde buluşmak suretiyle karşılıklı konuşma, görüşme 2. Bir kuruma alınacakları seçmek maksadıyla yapılan karşılıklı konuşma. 3. Röportaj.

MUHAKEME: 1. Bir konuyu dikkatle inceleme, iyice düşünme, akıl süzgecinden geçirerek karar verme. 2. Bir meselede tarafları dinleyerek ileri sürülen farklı iddia ve görüşleri değerlendirip karara varma, hüküm verme, yargılama. 3. (fels.) Bilinen ve kabul edilenler üzerinde düşünüp gerekli incelemeleri yaparak yeni yargılara varma işi, akıl yürütme



