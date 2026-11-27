Kendini tanıma, öncelikle insanın iç dünyasıyla, başka bir deyişle kendisiyle iletişime geçmesidir. Bu süreç insanın yaşadığı duyguları, aklından geçen düşünceleri, canlı ve cansız her türlü varlığa gösterdiği tutum ve davranışlarını yargılamadan gözlemesini ve çözümlemesini gerektirmektedir.

İnsanın kendini iyi tanıması, olumlu ve olumsuz ya da iyi ve kötü yönlerini bilmesi, günlük hayatta neyi yapıp yapamayacağını, yaşadıkları karşısında neler hissedeceğini, neler düşüneceğini ve neler yapacağını öngörebilmesi, içindeki istek ve ihtiyaçlarını görebilmesi ile yakından ilişkilidir.

Kişi kendini tanımalıdır: İlgilerini belirlemeli, becerilerini göz önüne almalı, gücünün yetebileceğini istemelidir. Zira kişi kendini tanır, ilgilerini bilirse hedefe ulaşma adına göstereceği çabalarda başarıya ulaştıkça kendine olan güveni artacak; kendisine saygı duyacak mutluluğa ulaşacak ve böylece de başarıyı yakalayacaktır. “Kendini Tanı, Yeteneğini Keşfet” adı altında lise öğrencilerine verdiğim seminerlerde öncelikle, iç dünyalarına girmelerini, yeteneklerinin neler olabileceğinin farkına varmalarını anlatmaktayım.

İnsan, dış etkiler tarafından engellenmedikçe kendi yönünü seçebilme yeteneğine sahip olan bir varlıktır. Kendini iyi tanıyan insan, kendini daha çok kabul ettiren insandır. İnsanın kendini tanıyabilmesi, kendi gücünü keşfetmesine bağlıdır. Bunun için sorumluluk bir başkasına yıkılmamalı. Çevreye dikkat etmeli olan biteni anlamaya çalışmalı. İnsanlar ve olaylar karşısında soğukkanlı olmalıdır. Sözler kadar etkili olduğunu, beden dilini de kullanılarak göstermelidir. Karşılıklı saygı, empati üzere bir yaklaşım, kişinin kendisi gibi olması... Olduğu gibi görünmek göründüğü gibi olmak... Hepsi bu...

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Mektup

İşte mektup, işte cevap,

Yeter ki adresi şaşma.

Her duaya vardır icap,

Yeter ki şüpheye düşme.

Kör çobana azık verir,

Dişsiz kurda ezik verir,

Umulmadık rızık verir,

Yeter ki haddini aşma.

Şemsiye aç yağmur iste,

Hem dört başı mamur iste,

Demir iste, kömür iste,

Yeter ki kabından taşma.

İstemeyi bil de iste,

Hep yumuşak dilde iste,

Her durum, herhâlde iste,

Yeter ki alazda pişme.

İster ayakkabı bağı,

Hiç fark etmez azı, çoğu,

Yürütür yerinden dağı,

Gıyabî hayrete düşme.

Mustafa Özkahraman

KELAM-I KİBAR KİBAR-I KELAMEST

(Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür)

Din büyüklerimiz buyurdular ki: "İslamiyet’in içinde hiçbir mazarrat ve sıkıntı yoktur ve olamaz. İslamiyet’in dışında da hiçbir menfaat yoktur ve olamaz. Çünkü cenabı Hak, kullarını en mükemmel tarzda yaratmıştır. Onların da en mükemmel tarzda yaşamaları, en mükemmel tarzda bu dünyadan ahirete gitmeleri için, bazı usul ve kaideler koymuştur, buna İslâmiyet denir. Onun için, Abdülhakim Arvasi hazretleri buyurmuşlar ki: İslâm dairesi içinde hiçbir kötülük, hiçbir mazarrat yoktur ve olamaz. Onun dışında da hiçbir iyilik ve hiçbir menfaat yoktur ve olamaz. Fî emanillah...”