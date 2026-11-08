Reklam nedir? Yaygın olan serbest piyasa şartlarındaki ekonomilerde... (helalinden) üretilen ürünün, müşteriye beğendirerek satın almasını sağlayabilmek amaçlı; halkla ilişki aracıdır... “Mal ve hizmetin, gerek piyasaya çıkmış olduğuna yönelik tanıtım gerekse övücü mahiyette olsun reklâmı gerekli mi değil mi?” sorusunun cevabı hem evet hem hayırdır...

Önce ‘hayır’dan başlayalım: 1. Ummak ne mümkün! Akla getirmeye dahi cesaret edemediğimden dolayı paranteze aldığım... (helalinden) temin edilen ham maddesinden itibaren üretimine değin her türlü mal ve hizmetin teknik ve vicdanî kalite esas alınmak suretiyle müşteriye sunulması hem ahlaki hem de getirisi helâl olan kazançtır... Bu tür mal ve hizmet, alıcı/kullanıcı nezdinde kalitesini kendisi ispatlamış olacağından ayrıca artı maliyete sebep olacak reklâma ihtiyaç duyulmayacaktır.

2. Sıra reklâma "evet"e gelince... Kapital sistemin anası olan emperyalizm organizasyonunun bir kurtlar sofrası olması sebebiyle kıyasıya ve hatta kırasıya mücadele arenasında reklâma sanki amiyane tabirle masumane ihtiyaç doğmaktadır ki, devletlerin Reklâm Denetleme Kurulu olarak tanımlanan bir kontrol mekanizması mevcuttur.

3. Bu bağlamda bile kaliteliği ile birer marka olmuş işletmelerin, mal ve hizmetleri reklamsız olarak piyasaya hâkimiyeti galebe çalabilir. Yani ille vicdanî ve teknik kalite, bu konuların her yönüyle olmazsa olmazıdır.

4. Öte yandan serbest piyasa öncesi dönemlerde maliye ve belediyenin etiket, narh vd. usullerle fiyatları kontrol altında tutmaya çalıştıkları bir sistem daha vardı ki akla ilk gelen işletmelerden eczanedeki sistemdir. Malum olduğu üzere Bakanlık; belli sürelerde ilâç fiyatlarını belirleyip elektronik ortamda tebliğ ve kurulu sistem mekanizmalarıyla da kontrol etmektedir... İşletmeler de bu sistemle hizmetlerini sürdürebilmektedir... Hayale dalıp gitmemek kaydıyla hayal etmek de güzel olabilir inşallah...

İrfan Özkaya

ŞİİR

Türk Yıldızları-Solo Türk’e

Tarih şahit, hâl şahit; titretiyor yerleri,

Türk Askeri bir başka, helâl alın terleri;

Hak ordusu diyorlar, komutanı erleri!..

Türk Vatanı üstünde, sönmez güneş budur bu;

Türk Gösteri Takımı, insî arslan grubu!..

Kalpler ruhun parçası, ordu millet direği;

Başüstüne deyince, emir neyse gereği;

Gövde benzer heykele, bambaşkadır yüreği!..

Türk vatanı üstünde, sönmez güneş budur bu;

Türk Gösteri Takımı, insî arslan grubu!..

Türk Yıldızı-Solo Türk, aynen Millî Ordusu;

Aklı olan devletler, kurmaz ona hiç pusu;

Bir ansızın gelmek var, düşmanların kâbusu!..

Türk vatanı üstünde, sönmez güneş budur bu;

Türk Gösteri Takımı, insî arslan grubu!..

KAYIKÇ’Ali diyor ki, titretiyor yerleri…

…Tarih şahit, hâl şahit; helâl alın terleri…

…Türk Askeri bir başka, Hak ordusu erleri!..

Türk Vatanı üstünde, sönmez güneş budur bu;

Türk Gösteri Takımı, insî arslan grubu!..

Ali Kayıkçı (Âşık Derebahçeli)-İlkadım-Samsun

UNUTULMAZ KELİMELER

MAHİYET: 1. Bir şeyin ne olduğunu belirleyen asıl unsur, nitelik. 2. (fels.) Bir nesnenin varlığını veya cevherini meydana getiren şey, nesnenin hakikati, özü, kendilik.

MEFTUN: 1. Büyülenmişçesine tutkun, vurgun olan (kimse), âşık. 2. Çok beğendiği bir şey önünde şaşırıp kalan, şaşkına dönen (kimse), şaşkın, hayran.

MEÇHUL: 1. Bilinmeyen, tanınmayan, belli olmayan. 2. (Matematikte) Bilinmeyen. 3. i. Hakkında bilgi edinilemeyen, bilinmeyen, tanınmayan, keşfedilmemiş yer veya şey,

MÜSPET: 1. Doğruluğu ispatlanmış, doğru, sağlam. 2. Gerçekleşmiş olan, gerçek. 3. Deney ve gözleme dayanan, deneylerle ispatlanabilen (ilim, bilgi vb.), pozitif. 4. Yapıcı, yararlı, lehte olan, olumlu. 5. (Dilbilgisinde) Olumlu. 6. (fizik ve matematikte) Pozitif.

İSTİSNA: 1. Ayrı tutma, ayrı tutulma, benzerlerinden ayırma, ayrılma. 2. Kural dışı tutma. 3. Kural dışı olan şey veya kimse, müstesna. [Lugatim.com]

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