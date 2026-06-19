Dünyanın bütün kazançlarını bir kez gönül almakla kıyaslasanız… Terazinin bir kefesine dünyanın bütün kazançlarını, diğer kefesine bir insanının gönlünü kazanmayı koysanız, gönül almanın derecesi Allah katında hepsinden değerlidir. Kalpleri Kâbe olarak görürsen hiçbir kalbi kırmaya cesaret edemezsin. Zaten kalpler de Allah’ın nazargâhı değil midir?”

Güller, laleler, sümbüller… Bütün çiçekler solar… Demir-çelik bükülür ve kırılır ama gerçek dostluk ki karşılıksızdır. Ne solar ne kırılır.

Aşk ve dostluk bir gün yolda karşılaşmış. Aşk kendinden emin bir şekilde sormuş:

-Ben senden daha candanım ve daha yakınım. Sen niye varsın ki bu dünyada?

Dostluk dostça cevap vermiş:

-Sen gittikten sonra arkanda bıraktığın gözyaşlarını silmek için.

Her şeye rağmen gem vuramadığın duygularını kontrol etmek istiyorsan ölümü hatırla.

Ölümü anlamak kadar insan hayatına çekidüzen veren bir öğreti yoktur.

Ey gurur abidesi kardeşim…

Aman dikkat et… Ayaklarının altındaki şu toprak var ya… Senden önce bu dünyaya gelmiş ve gurur ve kibir içinde yaşamış nice insan şimdi onun altındadır. Bir gün, ayaklarının altında çiğnediğin toprak seni de içine alacaktır. Senin de üzerinden geçip gideceklerdir…

“İnsanları test edip onayladıktan sonra, bir başka ifadeyle denedikten sonra, bağrına bas!

Korkma, o zaman yanılma payın azalır. Ancak, ilk tanıştığınla, hemen el sıkışıp dost olmaya kalkma. Hele hele sırlarını kesinlikle açma. Korkarım ki hayal kırıklığına uğrarsın!..”

Başkasının malını makamını mevkiini parasını pulunu kıskanma. Sana emanet edileni koru. Emanete asla ihanet yapma, kimseye iyilik yapamazsan da asla kötülük yapma. Gücünü birilerine baskı aracı olarak kullanma!

Ömer Reşat Altınok

ŞİİR

Ne güzel...

Dünya dediğin bu han,

Elbet bir gün olur giryan,

Gelen gitti hani kalan?

İbret almak ne güzel...

Ölüm denen gerçek vaka,

Herkes tadacak mutlaka,

Bu hakikat, sanma şaka,

Bunu bilmek de ne güzel...

Beden, dini zahiriyle,

Gönül, dini batınıyla,

Dil beytini Hak adıyla,

Daim meşgul et ne güzel...

Orhan kalk ölmeden uyan,

Gönül evin etme viran,

Bir gün kurulur divan,

Ölmeden uyanmak ne güzel...

Orhan Yavuz Ejder/Akhisar-Manisa

KELAM-I KİBAR KİBAR-I KELAMEST

(Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür)

Din büyüklerimiz buyurdular ki: "İyi arkadaş seçmeli; unutmayalım ki dünyada kimi seçiyorsak ahirette onunla beraber haşrolunacağız. Dünyada kimi sevdiysek ahirette onunla beraber haşrolacağız. Hazret-i Peygamber (aleyhissalatü vesselam) böyle buyuruyor çünkü. (El mer'ü mea men ehabbe.) Dünyada kim kimi severse ahirette onunla beraber olacaktır. O hâlde akıllı insan; iyi insanı seçendir, iyi insanı sevendir. Bu, vefat etmiş olabilir, hayatta olabilir. Evliyalar ansiklopedisinde, İslâm Âlimleri Ansiklopedisinde o büyüklerin hayatları var. İmam-ı Rabbani hazretleri, Abdülhakîm Arvasi hazretleri; aklına hangi din büyüğümüz gelirse, eğer bunlarla irtibat kurulabilirse, bunların verdiği tavsiyelere uyularak yaşanırsa, elbette ki insan onlarla beraber olacaktır.”

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