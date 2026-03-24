'Sen önemlisin' hissini verebilmek

Karşınızdakine “sen önemlisin” hissini duygusunu verebilmek çok önemlidir. İnsanları beklemeyen bir otobüs şoförü bir insana özel ilgi gösteriyor ve onu bekliyordu. Niçin? Çünkü o şahıs, bu şoförü her sabah özel bir günaydın ile selamlıyordu. Sözleriyle şoförün kendisini 180 kişilik bir uçağın pilotu kadar önemli olduğunu hissetmesini sağlıyordu.

İnsanların kendilerini büyük insan gibi hissetmelerini sağlarsanız karşılığını daima alırsınız. Sadece şu insanların içinde önemli oldukları hissini uyandırabilirseniz. Müşteriler sizden daha çok alışveriş yapmaya başlar, personeliniz sizin için daha çok çalışır, arkadaşlarınız size yardım etmek için kendi işlerini bırakır, patronunuz size yardımcı olabilmek için daha fazlasını yapar.

Tekrar tekrar söylüyorum başarıya ulaşmak için önemli olduğunuzu hissetmelisiniz.

Başkalarının kendilerini önemli hissetmelerine yardımcı olmak size ödül kazandırır, çünkü bu sayede siz de daha önemli olduğunuzu hissedersiniz. Deneyin görün.

Takdir etme konusunda tecrübe sahibi olun. Diğer insanların yaptıklarından dolayı onları takdir edeceğinizi bilmelerini bir kural hâline getirin. Bir kişiyi dikkate alınmadığı hissine asla ve asla kaptırmayın. Takdir etmeyi samimi bir gülümsemeyle uygulayın. Bir gülümseme başkalarının onları fark ettiğini ve onlara saygıyla yaklaştığınızı hissetmelerini sağlar.

Takdir etmeyi, başkalarının onlara ne kadar bağımlı olduğunu bilmelerini sağlamış olarak uygulayın. Samimi bir “... sensiz ne yapardık?” sözü o kimseye gerekli olduğu hissini verir. Ve insanlar gerekli olduklarını hissettiklerinde hem daha çok hem daha iyi iş yaparlar.

Kişi iyi iş yaptığı ve önemli birisi olduğu konusunda emin edilmek ister. Övgüyü sadece büyük başarılar için saklamanız gerektiğini sanmayın. İnsanları küçük şeylerle ilgili olarak da övün, kendine güveninin gelmesini sağlayın. Bu şekilde size daha olumlu geri dönüşler sağlarsınız...

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Gülemezsin

Sahralarda donmayınca, kutuplarda yanmayınca,

Gözden yaşlar akmayınca, aşk ehlini bilemezsin.

Yetim başı okşamazsan, garip kuşla koşamazsan,

Gözyaşıyla coşamazsan, âşıkları sevemezsin.

Viranede yaşamazsan, garip yükü taşımazsan.

Yıldızları aşamazsan, aşk yurduna eremezsin.

Dostuna yan çıkamazsan, gam ateşin tutamazsan.

Öfkeni hiç yutamazsan, gün yüzünü göremezsin.

Ucbu kibri, kıramazsan, nefs elinde yaramazsan.

Hâl ehliyle duramazsan, divaneye veremezsin.

Son demini unutursan, gerçekleri uyutursan.

Aşk dilini kurutursan, seviyorum diyemezsin.

Aciz Sultan uyanmazsan, aşk derdine dayanmazsan.

Hâl ehline inanmazsan, istesen de gülemezsin.

Aciz Sultan-Abdurrahman Gök

BİTKİLERİN DİLİNDEN

ÇÖREK OTU: Çörek otu asırlardan beri şifa kaynağı olarak tababette kullanıldığı gibi lezzet kaynağı olarak da mutfaklarımızda kullanılan bir bitkidir... Tohum ve yağı ikisi de kullanılmaktadır... Çörek otunun güçlü bir antioksidan olduğu bilinir... Aynı zamanda antienflamatuar özelliği de vardır... Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirir... Ayrıca iyi bir immünomodülatördür. Yani bağışıklık düzenleyicisidir. Ayrıca kan şekerini dengelemeye de yardımcı olur. Bu sayede şeker hastaları için de kan şekerini düşürmeye yarayan iyi bir bitkidir. Kolesterolü ve trigliseridi de düşürmede etkilidir. Kalp damar sağlığı için vazgeçilmezlerdendir. Antienflamatuar sayesinde hem ağrıyı azaltmaya hem kronik iltihaplanmayı azaltmaya destek olur. Romatoid Artrit (iltihaplı romazitma) gibi rahatsızlıklar için de çörek otu çok iyi gelen bitkilerdendir. Bronşları genişletmeye ve rahatlatmaya destek olarak solunum yolu rahatsızlıkları için de faydalıdır. Hazımsızlık ve şişkinlik için de çörek otu iyi gelir. Karaciğerin dostu bitkilerdendir... Sağlığınız için doktorunuza danışınız.

