Yarının yükünü bugün mü taşıyoruz?

İnsan yarın işini, kazancını veya sahip olduğu imkânları kaybetmekten korkabilir. Ortada kesinleşmiş bir durum yokken bile kendisini ağır bir yük altında hissedebilir. Belirsizlik uzadıkça zihin yorulur, gönül daralır; bugünün güzellikleri fark edilmez.

Geleceği düşünmek yanlış değildir. İnsan tedbirini almalı, çalışmalı ve imkânlarını dikkatli kullanmalıdır. Fakat tedbir ile devamlı endişe aynı şey değildir. Tedbir, insanı bugünün vazifesinden alıkoymaz; kaygı ise henüz yaşanmamış ihtimallerin içinde dolaştırır, bugüne zarar verir.

Büyüklerimiz, “İnsanın çektiği sıkıntıların temelinde tevekküldeki eksiklik vardır. İnsan Allahü teâlâya ne kadar teslim olursa o kadar sultan olur; kendisine teslim olursa o kadar mahvolur” buyuruyorlar. Teslimiyet, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Elinden geleni yaptıktan sonra neticeyi Allahü teâlâya bırakabilmektir.

Bugün yapabileceğimiz bir işi yapmak, ödeyebileceğimiz borcu ödemek, kırdığımız gönlü almak ve hayırlı bir adımı ertelememek elimizdedir. Büyüklerimizin, “Bugünün hayırlı işini yarına bırakan helak olur” ikazı, düşünmekle oyalanmayıp harekete geçmemizi bildirir.

Kaygılı insanın yalnız nasihate değil, ferahlık veren bir dosta da ihtiyacı vardır. Çünkü büyüklerimiz, “Mümin mutlaka karşısındakine ferahlık verir. Onun kasvetini alır” buyuruyorlar. Bazen güzel bir söz, samimi bir dua ve güven veren bir dostluk, ağırlaşan gönlün yükünü hafifletir.

Öyleyse yarın için hazırlanalım; fakat yarının bütün korkularını bugüne taşımayalım. Vazifemizi yapalım, duamızı edelim ve bugünün kıymetini bilelim. Çünkü gelecek henüz gelmedi; elimizde olan bugündür. Büyüklerimizin ifadesiyle; “Bugünler hatıra, bugünler hatıra...”

Hüseyin Demir

ŞİİR

Hüzün mevsimi

Sararmış, solmuş dala,

Tutunma gücünü kaybetmiş

Sonbahar yaprağıyım ben…

Rüzgârın her okşayışında

Düşme heyecanıyla titreyen

Sonbahar yaprağıyım ben.

Tıpkı yaşlanıp yalnızlaşan,

Toprağını özleyen insanlar gibi…

Ümitleri, hayalleri bitmiş,

Sevdikleri gitmiş

Yalnızlaşan insanlar gibi.

Elveda diyen solgun güneş,

Ağlayan bulutlar ve sararmış,

Dala tutunma gücünü kaybetmiş

Sonbahar yaprağıyım ben.

Meryem Erol

SAĞLIK OLSUN

İSHAL: İshal, günde üç veya daha fazla sulu/gevşek dışkılama ya da kişinin normalinden daha sık sulu dışkılamasıyla ortaya çıkan yaygın bir sindirim sistemi problemidir. Çoğu zaman viral enfeksiyonlar, gıda zehirlenmesi, besin intoleransı, stres, kullanılan bazı ilaçlar veya bağırsak enfeksiyonları nedeniyle gelişebilir. İshale ne iyi gelir sorusunun en güvenli cevabı; sıvı kaybını önlemek, mide-bağırsak sistemini yormayan beslenme düzeni uygulamak ve alarm belirtileri varsa hekime başvurmaktır.

İshalde en önemli risk sıvı ve mineral kaybıdır; bu nedenle su, çorba, oral rehidrasyon solüsyonu gibi sıvılarla kaybı yerine koymak önceliklidir. Hafif ishalde pirinç, muz, tost, patates, çorba, yoğurt gibi sindirimi kolay besinler tercih edilebilir; yağlı, baharatlı, çok lifli ve süt ürünleri bazı kişilerde şikâyeti artırabilir. İshal çoğu zaman birkaç gün içinde düzelebilir; ancak bu süreçte amaç ishali “hemen kesmek” değil, sıvı-elektrolit kaybını önlemek ve altta yatan sebebi gözden kaçırmamaktır. [www.turkiyehastanesi.com]

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