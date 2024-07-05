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31. defa yapılıyor! Caz festivali ödüllerle başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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31. defa yapılıyor! Caz festivali ödüllerle başladı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da düzenlenen 31. Caz Festivali ödüllerle başladı. Festivale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ da katıldı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  31. İstanbul Caz Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla, önceki gece ödül töreniyle başladı.

Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisinin bahçesinde gerçekleşen gecede, Nilüfer Verdi ve Nino Varon’a “Yaşam Boyu Başarı Ödülleri” takdim edildi.

Törenin ardından Avusturyalı grup Saint Privat ve Mojo 5 sahne aldı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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