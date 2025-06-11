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AKM’de yeni uygulama: İlk perdeyi kaçıran VR alanına koşacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AKM’de yeni uygulama: İlk perdeyi kaçıran VR alanına koşacak!
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) yenilikçi bir uygulama daha hayata geçirildi...

MURAT ÖZTEKİN - AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge’da kurulan 5G destekli VR deneyim alanı sayesinde, gösterilerin ilk perdesini kaçıran seyirciler, salonun kapıları kapanmış olsa bile performansa sanal gerçeklik teknolojisiyle eşlik edebiliyor. VR gözlükleriyle 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla yayınlanan gösteri, izleyiciye salonda olma hissini yaşatıyor.

Böylece sanatseverler, ilk perdeyi izledikten sonra ikinci perdeye fiziki olarak katılarak, gösteriyi kaldıkları yerden takip edebiliyor. Sanatseverler, uygulamayı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yer alan bütün faaliyetlerde tecrübe edebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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