Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında, Fenikelilerin Orta Anadolu'ya kadar ulaştığını gösteren önemli bulgulara rastlandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, höyükte 10 kültür katmanı tespit edildiğini, Fenike tapınak planlarını andıran mimari yapılar, Fenike tipi mezarlar ve Kartaca kökenli eserler bulunduğunu açıkladı. Küpler içine yerleştirilmiş bebek ve cenin mezarlarının Anadolu'da benzerinin olmadığını belirten Dönmez, bu durumun Fenike dünyasında çocukların kurban edildiği bir kültle bağlantılı olabileceğini ifade etti. Kazılarda ortaya çıkarılan yaklaşık 3 bin eser Amasya Müzesi’ne teslim edildi.

Amasya'daki Oluz Höyük kazısında Antik Çağ'da Doğu Akdeniz'den tüm Akdeniz kıyılarına yayılan Fenikelilerin izlerine rastlandı.

HÖYÜKTE 10 KATMAN BULUNUYOR

Oluz Höyük kazısında 19 yıl geride kalırken İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, 10 katman belirledikleri Oluz Höyük'ün 6 bin 500 yıl önceye dayanan bir kitap sayfası gibi olduğunu anlatarak; Pers, Frig, Hitit dönemlerine ait saray ve tapınaklarla, mimari kalıntılar bulduklarını söyledi.

Oluz Höyük

"KÜPTEN BEBEK MEZARLARI ANADOLU'DA HİÇBİR YERDE YOK"

Keşfedilen Kubaba kutsal alanında çok önemli bağlantılara ulaştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Dönmez, "Keşfettiğimiz tapınağın plan şemasına baktığımız zaman bize Arami, Fenike tapınaklarını, ince uzun, megaroid planda bir tapınağın planının ortaya çıktığını gösterdi. Fenikeliler Doğu Akdeniz'de yaşamış, Sami kökenli bir antik topluluk. Bunların Orta Anadolu'ya kadar gelmiş olmaları bizi gerçekten şaşırtıyor. Kartaca'dan gelmiş insan başlı cam boncuklar var. Fenike tipi mezarlar var. En ilginci bebek mezarları var. Küpler içine yerleştirilmiş sayıları 8'i bulan bebek ve cenin mezarları Anadolu'da hiçbir yerde yok, görmüyoruz. Aralarında mesafe olacak şekilde konumlandırılarak gömülmüş." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez

"ÇOCUKLARIN KURBAN EDİLDİĞİ BİR KÜLTÜRDEN BAHSEDEBİLİRİZ"

Mezarlarla ilgili ilk değerlendirmelerde bebeklerin Fenike geleneğinde kurban edildiğini ya da ölü doğsa bile bu şekilde gömüldüğünü düşündüklerini aktaran Şevket Dönmez, "Belki de çocukların kurban edildiği bir kültürden bahsedebiliriz. Fenike dünyasında çok yaygın olan 'Tofed' dediğimiz kurban edilmiş çocukların Anadolu'daki mezarlarıyla da karşılaşmış olabiliriz. Bunun bilimsel teyidinin yapılması ancak antropolojik değerlendirmelerle olacaktır." şeklinde konuştu.

Höyük kazısında bulunan eser

3 BİNE YAKIN ESER TESLİM EDİLDİ

Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uyguladığı Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde süren kazılarda gün yüzüne çıkan 3 bine yakın eseri Amasya Müzesi'ne teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Höyük kazısında bulunan eser

Haberle İlgili Daha Fazlası