Türkiye’nin dört bir yanından getirilen eşsiz tarihî eserlerle kurulan İstanbul Havalimanı Müzesinde âdeta in cin top oynuyor. “Dünyadaki en büyük havalimanı müzesi” olarak 2020’de açılan mekânı, geçen sene sadece 7 bin kişi ziyaret etti. Günlük ziyaretçi sayısı ise 20-30 kişiye kadar düşmüş durumda...

MURAT ÖZTEKİN- Türkiye’de son yıllarda müze ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Geçen sene ülkemizdeki müze ve ören yerlerinin toplam ziyaretçi sayısı 61 milyona ulaştı. Toplam müze sayısı da ciddi bir yükselişle 636’yı buldu. Buna rağmen büyük umutlarla açılmış bazı müzelerin ziyaretçi sayıları hayal kırıklığı meydana getiriyor. Onlardan biri olan İstanbul Havalimanı Müzesi, unutulmuş bir müze gibi…

ALTI SENEDE 46 BİN KİŞİ GELDİ

Anadolu medeniyetlerini anlatan kıymetli eserlerin yer aldığı müzede âdeta in cin top oynuyor. İstanbul Havalimanı’nda transfer yolcularıyla birlikte günlük ziyaretçi sayısı 270 binin üzerine çıkıyor. Buna rağmen müzenin günlük ziyaretçisi sayısı bazen 20-30’da kalıyor.

Anadolu'dan 300 kıymetli eser getirildi ama... Havalimanında unutulan müze!

Bu durum yıllık rakamlara da yansıyor. Türkiye gazetesinin edindiği bilgilere göre; açıldığı 2020 senesinde 1.745 kişi tarafından ziyaret edilen müze, 2024’te 10 bin 197 kişiyi ağırladı. Geçen sene ise müzeyi sadece 7 bin kişi ziyaret etti. 2020’den beri toplam ziyaretçi sayısı ise 46 bin oldu. Böylece yaklaşık 6 senede Anadolu şehirlerindeki küçük müzelerin yıllık ziyaretçi sayılarına bile ulaşılamadı.

KENARDA MI KALIYOR?

Müzenin 84 milyon yolcuya hizmet veren bir yerde bulunmasına rağmen az ziyaretçi ağırlamasının sebepleri merak ediliyor. Mekânın havalimanının ulaşılması nispeten zor olan bir kenarında yer almasının ve yeterince tanıtım yapılamamasının bunda tesirli olduğu düşünülüyor.

MüzeKart ile Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlarının ücretsiz gezebildiği İstanbul Havalimanı Müzesinin normal bilet fiyatı da dikkat çekiyor. T.C. vatandaşı olmayanlar, dış hatlarda bulunan müzeyi 13 avro (yaklaşık 685 TL) bilet fiyatıyla görebiliyor.

Alman bir ziyaretçi, müze fiyatını makul bulduğunu ve havalimanındaki portakal suyu ücretine eşit olduğunu söylüyor. Rus bir yolcu ise müzenin sıkıcı olduğunu, ödediği bilet ücretinin karşılığını alamadığını savunuyor. Ancak birçok yolcu havalimanında böyle bir müze ile karşılaşmaktan duydukları hayranlığı ifade ediyor.

KOLEKSİYONDA HAZİNELER VAR

1.000 metrekarelik alanıyla dünyadaki en büyük havalimanı müzesi olarak açılan İstanbul Havalimanı Müzesi, Türkiye’deki 29 ören yerinden derlenen kıymetli eserlere ev sahipliği yapıyor. 300’ü aşkın eseri ile küçük bir “Anadolu Medeniyetleri Müzesi” özelliğini taşıyan mekânda; Hitit, Urartu, Frig, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet devirlerinden eserler görülebiliyor. Bu eserler arasında Karun hazineleri, antik günlük kullanım nesneleri, heykeller, Osmanlı devrinden elyazması eserler, kaftanlar ve çeşitli silahlar da yer alıyor. MÖ 4. asra tarihlenen bir altın taç, Roma devrinden Caracalla heykeli ve çeşitli heykel başları da müze koleksiyonunda dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası