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Ara Güler’in Anadolu'su Rodos'ta! 'Renkli' kareler sergilenecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Efsane fotoğrafçı Ara Güler’in uzun yıllar boyunca Anadolu’ya yaptığı seyahatlerden derlenen ve renkli fotoğraflarına yer verilen “Ara Güler’in Renkli Anadolu’su” adlı sergi, Yunanistan’ın Rodos adasında açılacak.

MURAT ÖZTEKİN - Modern Sanat Müzesinde 11 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak sergide; 1957 ve 2003 yılları arasında çekilmiş ve Güler’in Anadolu topraklarına olan sevgisini gösteren kareler yer alacak. Renkli fotoğrafçılığın dünyada talep görmeye başladığı senelerde bu değişimi izleyen Güler’in, sergide 62 adet fotoğrafı yer alıyor. Renk, sergide Anadolu’nun dört bir yanını birbirine bağlayan başlıca unsur olarak göze çarpıyor.

Ara Güler’in fotoğraflarında süjenin özünü yansıtma becerisi, izleyicide bir yandan zaman ve mekândan bağımsızlık hissini uyandırırken, bir yandan da aşina oldukları bir coğrafyaya ve tekrar eden bir hayat biçimine vurgu yapıyor. “Ara Güler’in Renkli Anadolu’su”, 11 Temmuz- 30 Ağustos tarihleri arasında, Rodos Modern Sanat Müzesinde açık kalacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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