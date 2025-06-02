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Arşivden çıkan sergi: Haritalarla İstanbul tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arşivden çıkan sergi: Haritalarla İstanbul tarihi
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un 1914’te elektrikle tanışmasını sağlayan Silahtarağa Elektrik Santrali, yalnızca bir enerji merkezi değil; aynı zamanda şehrin dönüşümüne şahitlik eden bir hafıza mekânıydı.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Arşiv ve Paribu, bu mekânın tarihî haritalarını bugünün teknolojileriyle buluşturarak bir sergi hayata geçirdi... “İstanbul’un Aydınlık 100’ü Sergisi”, 1914-1983 yılları arasındaki İstanbul’un dönüşümünü belgeleyen santrale ait binlerce tarihî harita ve planı mercek altına alıyor. Sergilenen haritalar İstanbul’un 20. asrın başındaki mimari, kültürel ve sosyoekonomik dönüşümünü de gözler önüne seriyor!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Özel Projeler Müdürü Amed Gökçen “Her biri tek nüsha olan bu haritalar, İstanbul’un en kapsamlı harita arşivini oluşturuyor. Özellikle 1950 sonrasındaki haritalara baktığınızda, İstanbul’un yaşayan bir şehir olduğunu çok net görebiliyorsunuz” diyor. “İstanbul’un Aydınlık 100’ü Sergisi”, 21 Kasım’a kadar santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde ziyaretçileri bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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