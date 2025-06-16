Arter’de yeni sergi: Dünyanın dertleri sudan çıktı!

Çevre felaketleri, çatışmalar, göç ve mali istikrasızlık... Bütün dünyanın boğuştuğu bu problemler, 15 sanatçı tarafından ele alındı ve ortaya “Basınç Altında Suyun Üstünde” adlı sıra dışı bir grup sergisi çıktı.

MURAT ÖZTEKİN - Sanatçıların resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda ürettiği toplam 33 eserini bir araya getiren Arter’deki sergide, “kasvetli” bir hava meydana getiriliyor. Sergi, ayrı katlardaki iki galeriyi birleştiren ve birbirine düğümleyen bir kavramsal çerçeve sunuyor. Arter’in giriş kat galerisinde sergilenen eserler, giderek derinleşen meselelerin insanlarda yaptığı “atmosferik basınca” odaklanıyor.

Serginin ikinci kısmındaki eserler ise, bu endişe ve sıkışmışlık hissini nasıl dönüştürdüğümüzü, kriz durumlarıyla başa çıkmak için benimsediğimiz taktikleri ve tüm bu zorlayıcı şartlara rağmen nasıl “suyun üstünde” kaldığımızı ele alıyor. Nilüfer Şaşmazer’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 11 Ocak 2026’ya kadar Beyoğlu’ndaki Arter’de görülebilecek.