Adıyaman’daki Atatürk Barajı’nda suların çekilmesiyle “T” biçimli taş bloklar ortaya çıktı.

Bölgede tespit edilen taş blokların formunun Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ile benzerlik gösterdiği görüldü.

TRT Haber’de yer alan habere göre; eserlerin tarihinin neolitik döneme kadar uzanabileceği ifade ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlantılı arkeologlar bölgede ön tespit çalışmaları yaparken taşların bulunduğu yerin bir yerleşim düzenine sahip olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Taşların mahiyeti, yapılacak bilimsel çalışmalardan sonra netlik kazanacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası