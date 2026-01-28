İnsana tesir eden kokular, aynı zamanda milletlerin kimliğini inşa eden sessiz birer şahit olarak dünya tarihindeki yerini koruyor. Kokunun hikâyesi ise Yunus Emre Enstitüsü Terra Santa İstanbul’da ele alınacak.

Murat Öztekin - Koku uzmanı Bihter Türkân Ergül, 30 Ocak günü saat 16.30’da yapılacak 'Tarih Boyunca Koku Hafızası' adlı söyleşide, Anadolu’nun binlerce yıllık koku kültürünü anlatacak.

Ayrıca kokunun hafızayla kurduğu ilişki irdelenecek. Söyleşinin devamında gerçekleşecek atölye faaliyetinde ise Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze tarihe yön veren karakterlerin kokuları tecrübe edilecek.

Yunus Emre Enstitüsünün her ay sonunda düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Terra Sanat Söyleşileri', farklı disiplinlerden sanatçıları, izleyicilerle bir araya getiriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası