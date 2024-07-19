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Boykot endişesi! Altın Portakal bu defa yapılacak mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Boykot endişesi! Altın Portakal bu defa yapılacak mı?
Antalya Altın Portakal Film Festivali, Muhittin Böcek, Sinemaseverler, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Kanun Hükmü” belgeseline yer verilmesinden sonra geçen sene tartışmalara yol açan ve sonunda iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu sene yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Tepki çeken “Kanun Hükmü” belgeseline yer verilmesinden sonra geçen sene tartışmalara yol açan ve sonunda iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu sene yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Nihayet Antalya’dan bir açıklama geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Muhittin Böcek, açıklama yaparak festivalin bu sene 5-12 Ekim tarihleri arasında belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Böcek “Ulusal ve uluslararası alanda festivalimiz ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu yıl festivalimizin sanat direktörlüğünü Sayın Deniz Yavuz yürütecektir. Tüm sinemaseverleri, sinemanın ışığı altında festivalimizde buluşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Ancak geçen sene “Kanun Hükmü” belgeselinin yarışma antolojisinden çıkarılmasından sonra bazı sinemacılar boykota girişip festivalde yer almamaya karar vermişti. Bu sene de festivalde yeni bir boykot hadisesi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. “Yapılacak” açıklamalarına rağmen festivalin akıbeti, önümüzdeki aylarda belli olacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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